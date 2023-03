Florian Rauscher als Vorsitzender des Musikvereins Schwaikheim wiedergewählt

Florian Rauscher bleibt Vorsitzender des Musikvereins. Er ist bei der Hauptversammlung im Amt bestätigt worden, ebenso in seiner Funktion als Schriftführer, Carola Fuchs als Zweite Vorsitzende sowie Christoph Morgenstern und Tilo Schmid als Beiräte. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Heidrun Babenschneider, Ute Schanbacher und Lothar Schmid mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet, Franz Kolensky für 60 Jahr mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant des Blasmusikverbandes.

Der Musikverein hat derzeit 204 Mitglieder, davon spielen 51 in der Kapelle - zwei mehr als noch vor einem Jahr. Zudem sind neun Jugendliche gerade in der musikalischen Ausbildung, zehn Schüler nehmen an der Bläserklasse teil, einer Kooperation mit der Jugendmusikschule. Die Kapelle bereitet sich unter Leitung ihres Dirigenten Mathias Mundl zurzeit intensiv vor auf das Frühjahrskonzert am 7. Mai in der Gemeindehalle.