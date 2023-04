Freibad Schwaikheim: Bezahlen Menschen mit Behinderung künftig auch Eintritt?

Sollen Badegäste mit einer Behinderung (Grad über 50 Prozent) im Freibad in Schwaikheim künftig Eintritt zahlen müssen? Diese Frage hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beraten – und die Entscheidung auf den Herbst und damit die Saison 2024 verschoben.

Warum wurde das „Thema“ überhaupt diskutiert?

Ein Anlass dazu, dass das überhaupt „Thema“ ist, ist der Vergleich mit neun Bädern in der näheren Umgebung. Das Schwaikheimer Bad ist bei dem das einzige, dass von dieser Personengruppe keinen Obolus verlangt.

Der zweite „Aufhänger“ ist der sogenannte Abmangel, die Kosten des Betriebs, die nicht durch die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten gedeckt sind, für die damit die Gemeinde, die Allgemeinheit, andere sprechen von „den Steuerzahlern“, aufkommt. Im Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre waren das laut Kämmerei jährlich rund 460 000 Euro.

Vor Corona hatte die Gemeinde keine verlässlichen Zahlen zu den Badegästen, die keinen Eintritt bezahlen. Wegen der Beschränkungen während der Pandemie und und dem damit verbundenen Online-Ticketverkauf musste jede Person eine Eintrittskarte buchen, auch wenn diese gratis war. Die Gemeinde weiß von daher, dass 2020 und 2021 der Anteil der Personen mit einer Behinderung, die das Freibad besuchten, bei etwa acht Prozent lag. Sie weiß auch, dass in den vergangen sechs Jahren (vor den „Ausnahmejahren“ 2020 und 2021) es durchschnittlich jährlich etwa 46 000 Besuche gab. Acht Prozent davon entsprechen rund 3600 Besuchen.

Bei 2,20 Euro je Karte wären es rund zehn Prozent Einnahmen mehr

Umliegende Freibäder verlangen für Personen mit Behinderung üblicherweise den ermäßigten Eintrittspreis, in Schwaikheim beträgt dieser 2,20 Euro. Multipliziert man den mit den genannten 3600 Besuchern, kommt man auf knapp 8000 Euro. Was wiederum bei planmäßig angenommenen Einnahmen (für 2023 beispielsweise) von 75 000 Euro rund 10,5 Prozent entspricht – die zusätzlich eingenommen werden könnten.

Wodurch sich laut Kämmerei der Kostendeckungsgrad (Abdeckung der Kosten durch Einnahmen aus dem Ticketverkauf) von derzeit 13, 6 Prozent auf rund 15 Prozent erhöhen würde. Von kostendeckenden Kartenpreisen kann also so oder so niemals die Rede sein. Wären sie es, wäre das Freibad leer und die Einnahmen lägen bei null.

Die Preise wurden letztmals zur Saison 2020 erhöht. Eigentlich wäre mit dem üblichen Zwei-Jahre-Rhythmus im vergangenen Jahr eine erneute Erhöhung fällig gewesen, die Gemeinde verzichtete aber darauf wegen der Auswirkungen der Pandemie. Die Kämmerei schlägt nun vor, auch in diesem Jahr auf eine Erhöhung zu verzichten – trotz stark gestiegener Energiekosten sollen die Eintrittspreise stabil bleiben, vorerst. Die Kämmerei betont dazu, dass viele andere Hallen- und Freibäder aus diesem Grund (gestiegene Energiepreise) für dieses Jahr die Tarife deutlich erhöhen oder einen „Aufschlag“ verlangen. In Schwaikheim sollen die Preise aber vor der Saison 2024 „überprüft“ werden, zusammen mit einer generellen „Überarbeitung“.

Eintrittspreise in Schwaikheim sind im Vergleich hoch

René Schray, in der Verwaltung, was die Finanzseite angeht, fürs Freibad zuständig, räumte allerdings ein, dass Schwaikheim mit den Eintrittspreisen im Vergleich im Rems-Murr-Kreis ziemlich weit oben und deutlich über dem Durchschnitt liegt. Sein „Anreiz“, auch von Menschen mit Behinderung künftig Eintritt zu verlangen, bereits in der anstehenden Saison: Damit könne man über die gesamten Eintrittspreise mal „reden“, wobei er es vermied zu versprechen, dass es dann bei anderen Kartenkategorien etwas runtergehen könnte oder nicht erhöht würde oder zumindest nicht so stark.

Mindestens unterstützt wird er dabei vom neuen Schwimmmeister Ronny Biesold, der die Einführung des neuen Tarifs direkt im Zusammenhang mit der bisherigen Preisstruktur sieht. Er spricht gar von „Luxus“, den sich Schwaikheim da erlaube und den sich die Gemeinde, wenn sie das Bad auch in Zukunft erhalten wolle, aber nicht mehr leisten sollte, nämlich auf diese Einnahmen zu verzichten.

Biesold hat bereits noch Weiteres, aus seiner Sicht „Unnötiges“ im Blick, mit dem auf der anderen Seite, bei den Ausgaben gespart werden könnte. Wobei, das gehört mit zur ganzen Wahrheit: Er hat mit seiner Kollegin Maria Häußermann selbst schon dafür gesorgt, dass erhebliche Kosten beim Unterhalt eingespart werden, und zwar auf Dauer.

Bauer: Nicht jeder Mensch mit Behinderung hat automatisch wenig Geld

Ganz folgen wollen ihm und Schray dabei aber nicht alle Gemeinderäte. Wolfgang Kölz, Grüne, der auch rechnen kann, brach den Abmangel herunter auf jeden Einwohner, 50 Euro pro Kopf, das müsse den Schwaikheimern ihr Bad doch wert sein. Es sei zwar erfreulich, dass die Eintrittspreise (vorerst) nicht erhöht werden sollen, aber er habe „Bauchschmerzen“ mit der Begründung des neuen Obolus, so Tobias Schneider, Sprecher der CDU-Fraktion: „nämlich bloß, um die Einnahmen zu erhöhen“.

Der Preis für die Familien-Saisonkarte müsse stabil bleiben, forderte seitens der SPD Alexander Bauer. Was stimme an den Überlegungen sei, dass ja nicht jeder Mensch mit Behinderung unbedingt wenig Geld habe. Das gelte aber auch für die ermäßigten Karten, wenn man das am Alter festmache.

Rauscher rät, die allgemeine Diskussion über die Eintrittspreise abzuwarten

Wolfgang Rauscher, CDU-FB, warnte: Er halte es für schwierig, nur bei einer Personengruppe jetzt den Preis zu erhöhen, sie quasi herauszupicken. Sein Vorschlag: auch für diese die Beratung im Herbst abwarten. Karin Gottschalk, Grüne, sieht es so: „Man könnte doch genauso gut als Begründung sagen, wir passen uns damit ja nur den umliegenden Freibädern an.“

Schwaikheim habe früher weit über dem Durchschnitt gelegen, mittlerweile hätten die anderen aber nachgezogen, so groß sei also der Abstand nicht mehr. Eines stellt Biesold auch noch klar: Am Gratis-Eintritt für Begleitpersonen von Menschen mit einer Behinderung (im Behindertenausweis eingetragen, dass sie die brauchen) werde sich nichts ändern, auch wenn Letzte künftig zahlen müssten. Das sei nämlich ein gesetzlicher Anspruch. Für den Verschiebungsvorschlag von Rauscher, den dieser als Antrag stellte, gab es schließlich 13 Ja- und zwei Neinstimmen, Entscheidung also vertagt.