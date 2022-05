Gedenkfeier für den verstorbenen Schwaikheimer Bürgermeister Gerhard Häuser

Gerhard Häusers Zeit, sein Wirken, habe in Schwaikheim Spuren hinterlassen, so seine Nachfolgerin Dr. Astrid Loff in ihrer Begrüßung zur Gedenkfeier für den verstorbenen Bürgermeister in der mit fast 500 Besuchern voll besetzten Gemeindehalle. Die Feier hat fast ein Jahr nach Häusers Tod stattgefunden. Es sei der Wunsch von ihm gewesen, gemeinsam mit den Kirchen und den Bürgern seiner zu gedenken, wenn Corona ein Zusammenkommen wieder zulasse, so Astrid Loff zum großen zeitlichen Abstand.

Sie wisse von der Familie, dass Häusers „Lieblingsprojekt“ immer das gewesen sei, das gerade zu tun war und dass er seine Begeisterung für die Gestaltung Schwaikheims über die ganze Zeit im Amt aufrechterhalten habe, so Astrid Loff in ihrer Würdigung der Verdienste ihres Vorgängers. Aus dieser langen Zeit, 27 Jahre, Stichworte dazu: Altenzentrum, Sozialstation, Tagespflege, „Bürger helfen Bürgern“, Erhalt des Dornhaus, der Radsporthalle, Kirbe, Partnerschaft mit Gorron, Paula-und-Jakob-Korell-Stiftung, Kinderhaus Badstraße, Skateranlage am Freibad, Gewerbegebiet Klingwiesen, das Neubaugebiet Kürräcker, später Heiße Klinge, die Neue Ortsmitte, neues Feuerwehrgerätehaus, Erweiterung der Ludwig-Uhland-Schule, Kunstrasenplatz, neue Tennisanlage, neue Vereinsheime, Bürgerstiftung, Wunschweihnachtsbaum, Milchhäusle als Heimatmuseum, Sonnendeckfestival, Bau der Flüchtlingsunterkunft an der Schönbühlstraße, die Seniorenausflüge, eine weitere Sporthalle, neuer Bauhof (beides auf dem Weg) und und und.

Jean-Marc Allain, der Bürgermeister der französischen Partnergemeinde Gorron, erinnerte daran, dass er Häuser 1994, dieser war gerade mit 31 Jahren gewählt, kennengelernt hatte, beim Besuch einer Delegation aus Schwaikheim. Damals war er selbst noch nicht gewählt, erst im Jahr darauf, mit 40 Jahren. Von Anfang an hätten sie den Weg der Freundschaft eingeschlagen, dieses Band sei bei den jährlichen Treffen weiter geknüpft und vertieft worden. Allain erinnerte an gemeinsame Baumpflanzungen, Kranzniederlegungen, Einweihungen, die erneute Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde anlässlich des Silberjubiläums. „Gerhard, die Gorroner werden dich niemals vergessen“, versprach Allain.

Häuser habe in seiner Amtszeit sehr viel für Schwaikheim und seine Vereine geleistet, so Feuerwehrkommandant Stefan Rauleder für die Wehr und auch stellvertretend für die örtlichen Vereine. Es gebe ja die Erzählung, dass mehrere Vereine für sich in Anspruch nahmen, der Lieblingsverein des Bürgermeisters gewesen zu sein. Das zeige, dass er eben keinen Lieblingsverein gehabt habe, sondern sich um ganz viele Vereine intensiv gekümmert habe. Mit der Wehr habe Häuser schon dienstlich ein sehr enges Verhältnis gehabt, sei aber auch bei Hauptversammlungen, Kameradschaftsabenden und Ausflügen stets dabei gewesen.

Für die Wehr sei sicher die wichtigste Maßnahme in der langen Amtszeit Häusers das Feuerwehrhaus gewesen, so Rauleder weiter. Dadurch, dass der erste Entwurf für eine Erweiterung am Standort an der Bismarckstraße aus dem Jahre 1990 stammt, habe Häuser dieses Thema von Anfang an beschäftigt, wobei er es über all die Jahre hinweg mit vier Kommandanten zu tun hatte. Die Wehr wisse den großen Anteil von Häuser daran, dass dieses Großprojekt zu einem guten Ende gebracht worden sei, sehr zu schätzen. Häuser habe aber auch für die Vereine ein offenes Ohr gehabt und sich gekümmert, wenn es irgendwelche Nöte gab, egal ob Sportvereine, Partnerschaftsverein, Landfrauen, INa oder Musikvereine.

Landrat fordert respektvollen Umgang in der politischen Auseinandersetzung

Landrat Dr. Richard Sigel verwies mit Blick auf die lange Amtszeit von Häuser darauf, dass es sehr selten sei, dass, wie dieser, ein Bürgermeister in eine vierte Amtszeit geht, das sei nur bei sechs Prozent von ihnen der Fall. „Das war eine Leistung, auf die er stolz sein konnte.“ Unter den „Dingen, die bleiben“ von der Zeit, in der Häuser sozusagen die „Nummer 1“ im Ort gewesen sei, seien ihm drei Projekte besonders wichtig, so Sigel weiter. Die Ansiedlung von Kärcher Futuretech sei eine der zentralen Leistungen Häusers für den Wirtschaftsstandort Schwaikheim gewesen. Zweitens die gemeinsame Bewerbung mit der Stadt Winnenden um eine Gartenschau, leider habe diese keinen Zuschlag bekommen.

Drittens: Gemeinsam mit Häuser habe man – gemeint ist die Kreisbaugesellschaft Waiblingen – das Vorhaben Neue Mitte zu einem guten Ende gebracht, Häuser habe dieses Mammutprojekt über fast seine ganze Amtszeit begleitet. Die Grundsteinlegung und die Eröffnung nach all den Jahren seien für Schwaikheim historische Momente gewesen. Die neue „gute Stube“ des Orts sei etwas, das von all dem Einsatz und dem Engagement des Bürgermeisters in Schwaikheim bleibe, so Sigel weiter. Der forderte und dafür Beifall erhielt, dass „gerade in der politischen Auseinandersetzung die Sache im Vordergrund stehen muss, ohne dass der respektvolle Umgang leidet“.

Häuser sei ein fundierter Arbeiter der Verwaltung gewesen, der, ehe er sich äußerte, stets gründlich in der Sache recherchiert habe, so der Bürgermeister von Althütte Reinhold Sczuka, stellvertretend für den Gemeindetag Baden-Württemberg und die Kollegen im Rems-Murr-Kreis. Häusers Beiträge hätten deshalb Gewicht gehabt, seine Spuren seien sichtbar und blieben es, dieser habe Schwaikheim gelebt. Deshalb stehe zu seinem Tod nicht das Fragewort „Warum“ im Vordergrund, sondern das Wort „Danke“: „Wir blicken mit Dank und Ehrfurcht zurück auf das, was du geleistet hast“, so Sczuka weiter.

Sie danke allen, die ihren Vater seinen Beruf als Bürgermeister hätten lieben lassen, so Häusers jüngere Tochter Anne-Sophie. Ihr Papa habe gewusst, dass er es nicht immer allen recht machen konnte, sich aber nie davon abhalten lassen, Schwaikheim zu einer Gemeinde zu gestalten, die für viele Heimat war oder geworden ist. Nach diesen ergreifenden Worten erhoben sich alle in der Halle, bewegt applaudierend. Zum Abschluss gab es ein Abschiedsritual, angeboten von den Kirchen. Jeder, der wollte, konnte vor einem der drei Porträts von Häuser vor der Bühne einen Stein oder eine Rose ablegen oder ein Teelicht an einer Kerze entzünden, sich damit von ihm ohne Worte verabschieden oder dabei zu dessen Lebzeit nicht Gesagtes still nachholen. Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Klarinetten-Quartett des Musikvereins und vom Duo „Bitter Green“ (Barbara Gräsle und Stephan Kalinke).