Gemeinde Schwaikheim stellt sozial tätigen Vereinen  Raum zur Verfügung

Vorstandssitzungen, Besprechungen oder kleinere Veranstaltungen – Vereine, die in Schwaikheim keine eigenen Räume habe, können sich nun an die Gemeinde wenden. Diese ist laut Pressemitteilung von ihr seit Mittwoch, 1. Juni, Mieter des bisherigen Secondhandladens an der Bahnhofstraße und stellt den Raum sozialen und in der Seniorenarbeit engagierten Vereinen als Büro und als Besprechungsraum zur Verfügung.

Astrid Loff: Gemeinde will Engagement der Vereine stärker sichtbar machen

„Um die Senioren- und Bürgerarbeit dort auffindbar zu machen, wo die Senioren sind und problemlos hinkommen, ist der Platz in der Nähe der Sozialstation und des Hauses Elim ideal“, wird Bürgermeisterin Astrid Loff in der Mitteilung zitiert. „Schwaikheim hat so viele so engagierte Vereine, die so viel für unsere Gemeinde tun und so wertvoll für unser Zusammenleben sind“, so Loff weiter. „Dieses Engagement wollen wir als Gemeinde stärker sichtbar machen und unterstützen.“

Auch „Bürger helfen Bürgern“ will sich dort präsentieren

„Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte zusammen mit anderen, die sich bürgerschaftlich engagieren, künftig besser bündeln zu können“, sagt Ingrid Boegler, Vorsitzende von „Bürger helfen Bürgern“. Durch den „Co-Working-Space“ mitten im Ort „können wir uns besser präsentieren“. Der Verein engagiert sich seit vielen Jahren unter anderem in der Tagespflege, bei der Hausaufgabenbetreuung, bei den Vorlesepaten, bietet freitags einen Mittagstisch an und ist für dieses Engagement mehrfach ausgezeichnet worden.

Auch der DRK-Ortsverein begrüßt laut Pressemitteilung das neue Angebot. Das verbessere die Kommunikation und Kooperation mit anderen Anbietern im sozialen Bereich. Der neue Raum eröffne die Chance für mehr gemeinsame Projekte und biete eine passende Räumlichkeit für Veranstaltungen im kleineren Format. So könnten die Treffen der Bereitschaft, des Jugendrotkreuzes, der Sozialarbeit oder die Vorstandssitzungen künftig im Co-Working-Space stattfinden. Das Gemeinschaftsbüro sei ein wichtiger Baustein, insbesondere für den Aufbau eines Seniorennetzwerkes.

115 Quadratmeter Fläche und vorerst auf zwei Jahre

Der „Co-Working-Space“ mit seinen 115 Quadratmetern Fläche ist vorerst auf zwei Jahre angemietet, die Gemeinde hat sich aber eine Verlängerungsoption gesichert.

Aus dieser Zusammenarbeit im „Co-Working-Space“ heraus und aus der Vernetzung der sozialen und in der Seniorenarbeit tätigen Vereine solle auch entwickelt werden, welche Anforderungen an den künftigen dafür zuständigen Rathausmitarbeiter zu stellen seien und in welchen Bereichen und mit welchen Aufgaben die Gemeinde diese Vereine am besten unterstützen könne, heißt es in der Mitteilung weiter.