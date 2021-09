Aufmerksam studiert Markus Altmann den einen Quadratmeter Außenfassade. So ganz überzeugt ist der Architekt vom Planungsbüro Bär Stadelmann Stöcker aus Nürnberg von dem Dunkelbraun nicht, das den Erweiterungsbau der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule zieren soll. Er erklärt auf Nachfrage, warum. Man habe zwar keine Vielfalt an Farben wie beim benachbarten Hauptgebäude, sondern nur eine von dort sozusagen aufnehmen wollen, aber dieser Braunton auf der Testfläche sei doch arg dunkel. Also, das