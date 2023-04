Gesucht in Schwaikheim: Ein Sprachrohr für die Jugend

Die jungen Schwaikheimer sollen künftig stärkeren Einfluss auf die Entwicklung der Gemeinde nehmen. Das zumindest ist der Wunsch von Bürgermeisterin Astrid Loff. An diesem Mittwoch, 5. April, spricht sie mit interessierten Jugendlichen ab 17 Uhr im Rathaus darüber. Es gibt unterschiedliche Variante und Möglichkeiten - wird es ein klassischer Jugendgemeinderat mit einer Wahl?

Das ist jedoch nicht einzige Frage, die sich im Vorfeld der Veranstaltung auf tut. Kommt überhaupt jemand ins Rathaus? Und wenn ja, wie viele Jugendliche? Bürgermeisterin Astrid Loff und ihre Assistentin, Linda Pfund, haben sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema beschäftigt. In Vereinen, Kirchen, der Ludwig-Uhland-Schule und im Juze haben sie die Veranstaltung am Mittwoch, bei der es für die Teilnehmer Pizza und Getränke gibt, beworben. „Natürlich ist man aber nervös, weil wir nicht wissen, ob und wie viele Interessierte kommen“, erzählt Linda Pfund, die auch Rücksprache mit Jugendgemeinderäten aus Winnenden gehalten hat.

Teilnehmen dürfen an der Veranstaltung am Mittwoch Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 21 Jahren. Die Verantwortlichen aus dem Rathaus wollen zunächst die grundsätzliche Bereitschaft abklopfen und den Teilnehmern die unterschiedlichen Möglichkeiten vorstellen. „Wir haben striktere Formen und solche, die etwas offener und flexibler sind“, erklärt Bürgermeisterin Loff.

Auch ein Jugendgemeinderat ohne Wahl ist eine Möglichkeit

Zu erster Variante zählt ein Jugendgemeinderat, der Favorit der Bürgermeisterin. Sie würde sich freuen, wenn regelmäßige Sitzungen der Jugendlichen in Schwaikheim stattfinden würden, ein Grundstock an jungen Schwaikheimern sich mit den Belangen der Gemeinde auseinandersetzt. Leiten würde die Bürgermeisterin selbst diese Sitzungen. Entscheiden sich die Jugendlichen für diese Variante, müsste in einem nächsten Schritt festgelegt werden, ob es eine Wahl gibt. „Dafür müsste es zum einen mehr als zehn Kandidaten geben und zum anderen müssen die Jugendlichen auch eine Wahl wollen“, sagt die Bürgermeisterin. Aus dem Landratsamt hat sie gehört, dass ein Modell ohne Wahl bei vielen mittlerweile besser ankommt. „Junge Leute machen sich Gedanken, was bei einer Nichtwahl passiert. Nicht jeder hält das aus“, erklärt Loff. Daher gibt es auch eine Jugendgemeinderatsoption ohne Wahl, bei der trotz allem regelmäßig dieselben Jugendlichen debattieren.

Jedoch stehen auch offenere Modelle zur Diskussion. Loff nennt sie „projektbezogen“. Je nachdem um was es in der Gemeinde geht, könnte man auf einen Pool von Jugendlichen zurückgreifen. Für die Teilnehmer wäre diese Variante ungezwungener. Es würden keine regelmäßigen Sitzungen stattfinden, sondern immer nur dann, wenn eine Entscheidung ansteht, welche die Belange der jüngeren Schwaikheimer betrifft.

Schwaikheimer Jugend bislang zu wenig gehört worden?

Ist die Jugend in Schwaikheim bisher zu wenig gehört worden? „Jugendliche sind bisher grundsätzlich unterrepräsentiert“, antwortet die Bürgermeisterin. Loff erzählt im Gespräch, dass in der Gemeinde die unterschiedlichen Altersgruppen gut organisiert sind - bis auf auf die Jugend. Auch sie sollen nun eine Plattform erhalten, ihre Ideen einbringen. „Wir wollen schließlich bei Belangen, die die Jugend betreffen, keine Gelder fehlleiten“, erklärt Loff, die versichert am Mittwoch nicht in eine Richtung lenken zu wollen, sondern den Teilnehmer Entscheidungsfreiheit zu lassen.

Etwas in die Quere kommt der Gemeinde bei ihren Plänen die Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg, wonach man künftig ab dem 16. Lebensjahr für den Gemeinderat kandidieren darf. Möglicherweise also fragen sich die Jugendlichen, warum überhaupt ins Jugendorgan, wenn man auch direkt bei den Großen mitreden könnte. „Wir sind gespannt, wie die Resonanz am Mittwoch ausfällt“, so Loff.