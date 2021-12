Es gibt eine Initiative junger Leute für einen Jugendgemeinderat in Schwaikheim. Beim Pressegespräch im Juze berichten sie auf Nachfrage, dass am Anfang zwei Freundesgruppen unabhängig voneinander und ein Aufruf auf Instagram gestanden seien. Zunächst habe also der Zufall eine Rolle gespielt, in der Folge habe man mehr und mehr die Kräfte gebündelt. Ein Mädchen erzählt, sie sei von Juzeleiter Michael Schuster angesprochen worden, ob sie nicht mitmachen wolle, dort sei ein Plakat ausgehängt