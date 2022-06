Haus Elim Schwaikheim: Neuer Pflegeheim-Anbau ist fertig und auch schon bewohnt

Der Anbau ans Pflegeheim Haus Elim in Schwaikheim ist fertig – aber die 26 nagelneuen Zimmer sind schon belegt. Hausleiterin Lisa Ros erklärt, dass am Montag Leute aus dem Wohnbereich 2 des Altbaus um- und eingezogen sind, mitsamt ihren Pflegekräften natürlich. „Alle Stellen sind besetzt, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Lisa Ros, die das Heim mit bisher 38 Pflegeplätzen seit 2020 leitet.

Der Altbau an der Brunnenstraße 2 ist 20 Jahre alt und wird nun, da der Neubau bewohnbar ist, sukzessive renoviert. „Wenn der Wohnbereich 2 fertig ist, ziehen die Bewohner vom Wohnbereich 1 nach oben“, erläutert Lisa Ros, dass Anfang 2023 dann nur noch das Erdgeschoss mit den Verwaltungsräumen renoviert werden muss, im Wohnbereich 1 können dann wirklich neue Plätze angeboten werden. Eine Million Euro, schätzt die Vorsitzende des Trägervereins Haus Elim, Yvette Umbach, wird die Renovierung kosten.

Der neue Anbau indes schlägt mit rund 5,2 Millionen Euro zu Buche. Kosten sowie Bauzeiten sind seit Baubeginn im November 2020 im Plan geblieben, in der heutigen Zeit schon ungewöhnlich, wie Umbach feststellt.

Gemeinde hat Haus Elim die zentralen Grundstücke verkauft

Freilich ist die Vorgeschichte des Anbaus wesentlich älter, hat doch der verstorbene Bürgermeister Gerhard Häuser einst die Volksmission gefragt, ob sie nicht über den Zipfelbach bauen und sich vergrößern möchte, nachdem die Gemeinde die entsprechenden Grundstücke zwischen Rathaus, Gorroner Platz und Pflegeheim gekauft hatte. Das war aus Sicht von Yvette Umbachs Vorgänger Thomas Gengenbach ein Angebot mit Weitsicht.

Große Freibereiche: Frische Luft und Sonne für die dementen Bewohner

Zwar war die Bauplanung nicht ganz einfach, aber nun hat der Anbau zwei große Freibereiche direkt im Anschluss an den Gemeinschaftsraum. Auf diesen Terrassen können auch die dementen Bewohner ohne großen Aufwand für die Pflegekräfte ins Freie gehen. 13 der 26 Pflegeplätze im Neubau sind sogenannte „beschützende Pflegeplätze“.

Zwei neue betreute Wohnungen im Erdgeschoss

Außerdem gibt es im ersten und zweiten Stock Verbindungsgänge zum Altbau. Im Erdgeschoss sind zwei neue betreute Wohnungen entstanden, sie ergänzen die bereits bestehenden betreuten Wohnungen über dem Kindergarten.

Die Lage ist aus Sicht von Architekt Karlheinz Lämmle und Bürgermeisterin Astrid Loff das große Plus des Pflegeheims. Die Plätze vor der Begegnungsstätte und vor dem Rathaus, die neue Ortsmitte mit Café und Edeka, das Fleckenfest jetzt am Wochenende, Eisdiele und Wochenmarkt sind allesamt in nächster Nähe. Auch ins Grüne, ins Freizeitzentrum, ist es nicht weit. „Wer hier reinfährt, denkt, das ist ja alles Altersheim, aber dafür ist Haus Elim seit 20 Jahren im Herzen Schwaikheims und im Herzen der Schwaikheimer“, lobte Astrid Loff die „Oase am Zipfelbach“, die „Geborgenheit und liebevolle Pflege“ biete.

Auch Landrat Richard Sigel, ebenfalls Gast und Redner bei der feierlichen gottesdienstähnlichen Einweihung vor dem Bewohnereinzug, lobte die „passgenauen Pflegeplätze“, die hier entstanden sind, und die „professionelle Hilfe“, die zu bekommen ist. „Gerade haben wir den Kreispflegeplan eingebracht und festgestellt: Wir brauchen immer mehr Pflegeplätze.“ Sigel findet es wichtig, dass dabei Rücksicht darauf genommen wird, dass die Leute „bleiben können, wo sie sich wohlfühlen“.