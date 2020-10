Tempo 30 soll’s richten. Dieses Geschwindigkeitslimit an den Durchgangsstraßen vor allem schlägt das von der Gemeinde mit der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans beauftragte Fachbüro BS Ingenieure aus Ludwigsburg vor. Diese Straßen – Hauptstraße, Schulstraße, untere Bahnhofstraße, Bismarckstraße, Weiler Straße – sind allesamt sogenannte klassifizierte Straßen, also Kreisstraßen oder in einem Fall Landesstraße. Bei ihnen tun sich Kommunen seit vielen Jahren schwer, Tempo 30 genehmigt