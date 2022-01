„Wine, women and crime“: Der Titel verrät es schon. Vor allem langjährig betrogene Gattinnen und Rotwein können ein mörderisches Doppel sein – wenn sie die mit dem untreuen Gatten offene Rechnung begleichen. Denen ist es beim Auftakt der neuen „Kultur mit Biss“-Reihe immerhin auf charmante Art an den Kragen gegangen. Natürlich nur in Abwesenheit, keine Sorge, alle Männer im rund 90-köpfigen Publikum haben überlebt. Auch sie konnten also mitschmunzeln, einstimmen ins Lachen, zu dem, was