Not macht erfinderisch, das gilt auch für die Coronazeit. Was machen Musiker, die seit Wochen nicht mehr gemeinsam üben geschweige denn auftreten können? Mitspieler des Akkordeonorchesters zum Beispiel beteiligen sich an der Aktion „Musiker*innen für Deutschland“. Jeden Sonntagabend spielen sie, jede(r) bei sich zu Hause, sei es im Garten, vor dem Haus, auf dem Balkon oder der Terrasse. Und da alle das gleiche Lied spielen, schallt Beethovens „Ode an die Freude“ gemeinsam und dami