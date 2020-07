Man ist ja neugierig. Wie sieht der jüngste Verkaufsschlager von Kärcher Futuretech denn nun aus, der der Firma einen Auftrag mit einem Volumen im dreistelligen Millionenbereich beschert, laut Vorstandschef Hartmut Jenner der bisher größte Auftrag in der Unternehmensgeschichte? Geschäftsführer Thomas Popp muss die Erwartung beim Besuch in Schwaikheim aber enttäuschen. Man sei noch in der Konstruktion des Prototyps, und das ganze System sei ohnehin noch Verschlusssache.

Er kann vor Ort