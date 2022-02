Was wäre das passende Haustier, sinniert Thomas Weber. Wohl am ehesten eine Schildkröte. „Der komm’ i nämlich hinterher, wenn sie davosaut“. So geht’s in einem fort mit amüsanten, manchmal auch hintersinnigen Albernheiten an diesem Abend, bei der zweiten „Kultur mit Biss“-Saisonveranstaltung, wieder wegen Corona in der für dieses Format eigentlich zu großen Gemeindehalle. Allerdings fremdeln mittlerweile Künstler und Besucher mit der immer weniger, sondern sind froh, dass überhaupt