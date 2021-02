Ja, er war da. Nein, er hat sich nicht entschuldigt. Über beides mag sich so manche(r) wundern. Denn hatte Wolfgang Kölz nicht zuvor noch die von ihm mit der Wahrung seiner rechtlichen Interessen beauftragte Anwaltskanzlei erklären lassen, er werde bis auf weiteres, sprich „längstens“ bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens, sich „beurlauben“ lassen von seinem politischen Ehrenamt als Gemeinderat, es also ruhen lässt? Die sozusagen erste Gelegenheit dazu hat er mit seiner Teilnahme an