Kleintierzüchter gehen mit Wehmut: Warum der Verein in Schwaikheim aufgelöst wurde

Wer die Worte „Kleintierzuchtverein“ und „Auflösung“ im Internet via Suchmaschine ausfindig macht, bekommt schnell ein sehr eindeutiges Bild. Quer durch die Republik berichten Online-Ausgaben von Zeitungen vom Ende der Kleintierzuchtvereine. Egal ob in Giessen, im Schwarzwald oder im Frankenland. Schwaikheim ist da also kein Einzelfall.

Auch dort ist jetzt ganz offiziell, was sich angedeutet hatte: Die Schwaikheimer Kleintierzüchter haben sich aufgelöst. Für die Verantwortlichen selbst ist das keine Überraschung. Sie haben sich mit diesem Szenario schon seit längerem befasst und der Gemeinde zum Abschied ein großzügiges Geschenk hinterlassen.

„Wir sind von unserer Altersstruktur einfach in Nöte geraten“, erzählt Wilhelm Oppermann, kommissarischer Schriftführer des Vereins. Mit seinen 68 Jahren gehöre er bei den Schwaikheimer Kleintierfreunden zu den jungen Eisen, das Durchschnittsalter der 31 Mitglieder gehe eher auf die 80 Jahre zu.

Manche Leute verstehen den Entschluss nicht

Vor allem die letzten Jahre waren für die aktiven Mitglieder nicht einfach. „Wir haben uns natürlich schon überlegt, ob es andere Optionen, als eine Auflösung gibt. Wenn das Team nicht funktioniert, dann geht es irgendwann aber einfach nicht mehr weiter“, erklärt Oppermann den Schritt. Wie in vielen Vereinen sei es eben so gewesen, dass es meistens immer die gleichen Mitglieder gewesen sind, die mitgeschafft haben.

Nur: Das wurden alters- und gesundheitsbedingt immer weniger. Die notwendige Arbeit jedoch, allen voran die Pflege der Stückle, war nach wie vor zu tun. Zudem haben Einnahmen gefehlt. Um Feste auszurichten wiederum hat es jedoch an Helfern gemangelt. Ein Teufelskreis.

Im Verein selbst hat der Schritt, sozusagen die Notbremse, teilweise für Unverständnis gesorgt. „Es gibt Leute, die die Entscheidung überhaupt nicht verstehen“, berichtet Ursula Ulrich. Daher seien die letzten drei Jahren auch alles andere als einfach gewesen. „Dass wir aufhören wurde vor der Corona-Zeit bereits beschlossen. Die Abwicklung hat sich über die Pandemie dann jedoch in die Länge gezogen“, erzählt sie.

Trotz allem schwingt jedoch nach wie vor eine gehörige Portion Wehmut mit. „Vor allem den alten, langjährigen Mitgliedern tut das weh“, weiß Ursula Ulrich.

Unter anderem durch den Verkauf des Vereinsgeländes sind 15.000 Euro zusammengekommen. „Uns war schnell klar, dass das Geld in Schwaikheim bleiben soll. Schließlich haben die Schwaikheimer dem Verein jahrzehntelang die Treue gehalten“, sagt Wilhelm Oppermann.

Ein Backhäusle für Schwaikheim

So habe man sich dafür entschieden, den Nachlass an die Bürgerstiftung zu spenden. Deren Vorstandsvorsitzende, Bürgermeisterin Loff, erklärte beim gemeinsamen Termin, dass man über die Auflösung natürlich traurig sei, gleichzeitig allerdings auch dankbar für die Spende.

Das Geld ist zweckgebunden. Es soll zum einen der Planung und dem Bau eines Backhäusles in Schwaikheim zugutekommen. Man wolle sich starkmachen für „eine Wiederbelebung einer alten Tradition“, so Oppermann. Wenn schon nicht der 1935 gegründete Kleintierzuchtverein weiterbestehen kann, könne man so immerhin ein altes Handwerk aufleben lassen. Loff erklärte, dass man über einen Standort mit den Gemeinderäten noch sprechen werde. Zudem soll die Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule eine Torwand (inklusive Lärmschutz) und die Ortsmitte Bänke zum Ausruhen erhalten. Die Bürgermeisterin kann sich zudem weitere, öffentliche Mülleimer im Ort vorstellen. Auch hier sind jedoch die Gemeinderäte gefragt.