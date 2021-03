„Natürlich“, antwortet Joachim Grunwald am Samstag auf die Frage, ob denn sein Schwaikheimer Modegeschäft am Montag aufmacht. Auch die „Kik“-Filiale und der „Skurril-“Laden mit Klamotten und Schuhen für junge Leute in Winnenden sind wieder geöffnet. Unübersehbar ist auch, dass die benachbarten „Brothers“- und „Gieck-“-Läden wieder verkaufen, sie werben mit fetten Rabatten im Schaufenster. Auch „Schenken & Genießen“ geht mächtig runter mit den Preisen für die Herbst- und