Landratsamt lässt nervige Schlagloch-Engstelle in Schwaikheim am Mittwoch (09.06.) reparieren

Die nervende Schlagloch-Engstelle auf der Landstraße 1140 von Schwaikheim nach Winnenden auf Höhe des Friedhofs in Schwaikheim werde repariert, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Die Sanierung erfolge durch Abfräsen und Einbau einer Vier-Zentimeter-Asphaltdeckschicht. Die Arbeiten finden am Mittwoch, 9. Juni, statt. Der Verkehr wird mit einer Ampel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Aufgrund der Baustellenlänge von nur rund 60 Metern sei nicht mit größeren Behinderungen zu rechnen, so eine Pressesprecherin des Landratsamts.