Verkehrsberuhigung in der vielbefahrenen Bismarckstraße ist seit Jahren ein Thema. Die Straße ist die Hauptachse durch Schwaikheim, wenn man von der B 14 kommt oder zu ihr will, vor allem für den Durchgangsverkehr. Lange Zeit galt das auch für die Ludwigsburger Straße im Anschluss, bis dort eine „unechte“ Einbahnstraße eingerichtet worden ist. Seither können die Autofahrer, die aus Richtung Remseck kommen, nicht mehr rechts in diese einbiegen und so abkürzen, sondern müssen auf der