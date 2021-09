Erst der zweite Auszubildende überhaupt im Betrieb und der schließt die Prüfung gleich als Landesbester ab. Klarer Fall, dass Eschers stolz sind auf Lennart, kurz und von ihnen auch so genannt, Lenni, Spuck. Wobei, an Auszeichnungen gewöhnen sie sich in dem Schwaikheimer Weingut allmählich, für ihre edlen Tropfen zum einen. Zum andern war Spucks Ausbilder Christian Escher vor sechs Jahren „Vize-Jungwinzer des Jahres“.

Er hat selbst bei Aldinger in Fellbach und beim Staatsweingut in