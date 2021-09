Liveblog zur Bürgermeisterwahl in Schwaikheim: Astrid Loff liegt deutlich vorn

Am Sonntag, 12. September, findet in Schwaikheim die Bürgermeisterwahl statt. Gesucht wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin des Mitte Juni verstorbenen Gerhard Häuser, der 27 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde war. Über die Entwicklungen und Ergebnisse des Wahlabends berichten wir im Liveblog.

18.57 Uhr

Das nächste Zwischenergebnis ist da. Astrid Loff kommt nun auf 65,29 Prozent der Stimmen. Es folgt Harald Eiberger mit 18,17 Prozent. Platz drei belegt Kandidat Marvin Roth mit 6,34 Prozent der Stimmen.

18.52 Uhr

Wir warten weiterhin gespannt auf die nächsten Zwischenergebnisse. Noch fehlt ein Urnen-Wahlbezirk. Auch die drei Briefwahlbezirke sind noch nicht ausgezählt.

18.49 Uhr

Vor dem Rathaus halten sich momentan circa 50 Bürgerinnen und Bürger auf. "Sie sind sehr gut gelaunt", berichtet unser Reporter. Eine Frau sagte, sie freue sich sehr, dass Kandidatin Astrid Loff so weit vorne liegt. Auch ein älterer Herr sagte "Ich hab's gehofft, dass sie so viele Stimmen kriegt, aber ich habe es nicht geglaubt."

Kandidatin Astrid Loff hält sich mit ihrem Partner vor dem Rathaus auf. © Benjamin Büttner

18.45 Uhr

Auch Jürgen Kiesl, den Leutenbacher Bürgermeister, haben wir im Sitzungssaal gesehen.

18.40 Uhr

Im Sitzungssaal ist es mittlerweile ruhiger geworden. Die meisten Anwesenden stehen nun vor dem Schwaikheimer Rathaus. Dorthin werden die Zwischenergebnisse aus den Wahllokalen auch übertragen.

18.37 Uhr

Astrid Loff liegt weiter deutlich vorn. "Ich schaue erst hin, wenn es vorbei ist", hat sie sich vor dem Rathaus zur aktuellen Situation geäußert.

18.36 Uhr

Zwischenergbnis Nummer drei ist da. Es kommt auch aus Wahlbezirk 3.

Dr. Astrid Loff: 66,27 %

Marvin Roth: 6,09 %

Andrea Sieber: 5,48 %

Chris-Robert Berendt: 3,38 %

Harald Eiberger: 17,21 %

Eduard Roth: 0,08%

Samuel Speitelsbach: 0,23%

Freie Zeile: 1,28%

18.31 Uhr

Frau Loff sagt: "Jetzt werde ich doch langsam aufgeregt." Nach zwei von sieben ausgezählten Wahlbezirken liegt sie vorn.

18.31 Uhr

Auch im Rathaus werden nun die ersten Zwischenergebnisse übertragen. Die Anwesenden schauen gebannt auf die Leinwand.

18.28 Uhr

Und schon ist das zweite Zwischenergebnis da. Es kommt aus dem Wahlbezirk 4. Dr. Astrid Loff liegt mit 65,35 Prozent der Stimmen weiter vorn. Harald Eiberger folgt dahinter mit 17,87 Prozent.

18.27 Uhr

Auch der Korber Bürgermeister Jochen Müller ist vor Ort.

18.24 Uhr

Ein erstes Zwischenergebnis aus dem Wahlbezirk 2 liegt vor.

Dr. Astrid Loff: 64,80 %

Marvin Roth: 4,98 %

Andrea Sieber: 4,05 %

Chris-Robert Berendt: 3,74 %

Harald Eiberger: 22,43 %

Eduard Roth: 0%

Samuel Speitelsbach: 0%

Freie Zeile: 0%

18.23 Uhr

Bekommt an diesem Sonntag keiner der sieben Kandidaten die absolute Mehrheit, also mindestens 50 Prozent der Stimmen, dürfen die Schwaikheimer in 14 Tagen, am 26. September, erneut abstimmen. Bei einer Neuwahl entscheidet dann die einfache Mehrheit der Stimmen.

18.19 Uhr

Der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth ist jetzt auch vor Ort.

18.18 Uhr

Im Großen Sitzungssaal wird sich angeregt unterhalten. Ob wohl bald das erste Zwischenergebnis vorliegt?

Unterhaltungen im Sitzungssaal des Rathauses. © Benjamin Büttner

18.16 Uhr

An diesem Sonntag sind 7416 Bürger in Schwaikheim wahlberechtigt. Stand Donnerstagabend hatten laut Gemeinde-Pressesprecher bereits 2228 Wähler davon Briefwahl beantragt.

18.14 Uhr

Jetzt haben wir auch Kandidatin Andrea Sieber gesichtet.

18.13 Uhr

"Es liegen noch keine Schnellmeldungen aus den Wahlräumen vor", steht auf der Leinwand vor uns. Auch Wahlleiter Peter Langer ist nun vor Ort.

18.09 Uhr

Kandidat Marvin Roth ist im Rathaus eingetroffen. Es würde ihn überraschen, "wenn die Wahl heute entschieden wird", sagt er.

18.07 Uhr

In der Fritz-Ulrich-Halle läuft die Auszählung. Die Halle ist eines von insgesamt drei Wahllokalen.

Stimmenauszählung in der Fritz-Ulrich-Halle. © Benjamin Büttner

18.03 Uhr

Ausgezählt werden nun vier Urnen-Wahlbezirke und drei Briefwahlbezirke.

18 Uhr

Nun sind die Wahllokale geschlossen. Die Auszählung der Stimmen beginnt.

17.54 Uhr

Soeben ist auch Kandidatin Dr. Astrid Loff im Rathaus-Sitzungssaal eingetroffen.

17.53 Uhr

Auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Swantje Sperling ist vor Ort.

17.49 Uhr

Der erste Kandidat ist im Großen Sitzungssaal des Rathauses eingetroffen: Chris-Robert Berendt.

17.45 Uhr

Guten Abend aus dem Rathaus in Schwaikheim! Seit 8 Uhr an diesem Sonntag haben die Wahllokale geöffnet, um 18 Uhr schließen sie. Dann heißt es warten auf das erste Zwischenergebnis.

17 Uhr

In einer Stunde schließen die Wahllokale. Dann beginnt die Auszählung der Stimmen. Wir melden uns ab 17.45 Uhr live aus dem Rathaus in Schwaikheim.