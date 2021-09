Livestream vor Bürgermeisterwahl in Schwaikheim: Fünf Kandidaten im Gespräch

Noch neun Tage bis zur Wahl am 12. September, allmählich wird es spannend, der Wahlkampf tritt in die heiße Phase. Dafür sorgt auch die Winnender Zeitung – mit einem Livestream am Dienstag, 7. September.

Die Redakteure Martin Schmitzer und Uwe Speiser moderieren die Veranstaltung. Sie haben die fünf ernstzunehmenden Bewerber der insgesamt sieben Kandidaten für die Veranstaltung ausgewählt, geben diesen die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen, und werden sie vor allem befragen, sowohl zu ihrer Person, zur Schwaikheimer Kommunalpolitik und zu dem, was sie im Falle, dass sie gewählt werden, jeweils vorhaben oder bereits planen, im und für den Ort, dessen Bürger und Bürgerinnen. Diese Bewerber sind Dr. Astrid Loff, Andrea Sieber, Harald Eiberger, Chris-Robert Berendt und Marvin Roth.

Beginn um 19 Uhr

Die Veranstaltung findet coronabedingt als Youtube-Livestream statt und kann am Dienstag über den Website-Link www.zvw.de/schwaikheimlive erreicht werden. Er wird außerdem über die Facebook-Seite des Zeitungsverlags Waiblingen erreichbar sein. Beginn ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist zwar ohne Publikum, aber öffentlich zu sehen. Gesucht wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin des Mitte Juni verstorbenen Gerhard Häuser, der 27 Jahre lang Bürgermeister von Schwaikheim war.

Wer möchte, kann weitere Fragen, die gestellt werden sollten, vorab einsenden, per Mail an winnenden@zvw.de (bis spätestens Montag, 6. September, 12 Uhr).