Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule Schwaikheim: Alle Absolventen und Preise

An der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule in Schwaikheim haben in diesem Jahr einer Pressemitteilung zufolge 25 Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 10 am Realschulabschluss teilgenommen. Zudem legten insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 9 und 10 den Hauptschulabschluss erfolgreich ab.

Folgende Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule Schwaikheim haben die Realschulabschlussprüfung bestanden:

Aus der Lerngruppe 10.2: Georgina Arbutina, Behar Bulliqi, Vasiliki Chouthi, Dejan Deglin, Jessica Eirich, Vanessa Fortunato, Maria Pia Funaro, Djellza Gashi, Labinot Gashi, Maria Gkountolia, Tanea-Joy Griese, Cedric Henrich, Georgios Ioannidis, Erijon Januzi, Leonie Kammacher, Mislav Klobucar, David Köhler, Hend Koriesh, Rinesa Kryeziu, Iva Maricevic, Deliah Marta Michel, Mohamad Mnalla, Viktoria Riewe, Maurice Pascal Stein, Emily Marie Ziesche.

Der beste Realschüler des Jahrgangs ist Mislav Klobucar, er erhält einen Preis. Belobigungen für gute Leistungen erhalten Dejan Deglin, Erijon Januzi, Mohamad Mnalla, Tanea-Joy Griese, Leonie Kammacher, Rinesa Kryeziu, Deliah Marta Michel und Viktoria Riewe.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben die Hauptschulabschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen:

Aus der Lerngruppe 9.1: Elona Bylygbashi, Tuana Celik, Esma Nur Dinc, Afrim Ibrahimi, Maxim Koßack, Sarah-Marie Luithle, Meryem Nur Özdemir, Mümine-Nur Öztürk, Iraklis Pasalidis, Nadir Eray Yüksel.

Aus der Lerngruppe 10.1: Milena Aggazio, Sofie-Marie Fischer, Maren Sandra Heckeler, Panagiotis Kantazidis, Morena Madera, Roman Ostapenko, Marko-Antonio Pohlen, Chiman Mehran Quasim, Hristos Stavroglou, Erencan Yilmaz.

Die beste Hauptschülerin des Jahrgangs ist Elona Bylygbashi. Sie kann sich über einen Preis für sehr gute Leistungen freuen. Eine Belobigung für gute Leistungen erhält Panagiotis Kantazidis.

Einen Sozialpreis für schulisches Engagement (gestiftet vom Haus Elim) erhalten Viktoria Riewe und Behar Bulliqi.

Sonderpreis „Mathe-Käpsele“

Den Sonderpreis „Mathe-Käpsele“ für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik erhält Elona Bylygbashi. Einen Sonderpreis „Englisch-Käpsele“ für hervorragende Leistungen im Fach Englisch erhält Panagiotis Kantazidis. Die „Käpsele“-Preise werden von der Firma Fessmann GmbH und Co KG gestiftet.

Von der aktuellen Klasse 9 werden zahlreiche Schülerinnen und Schüler im nächsten Schuljahr die Stufe 10 besuchen, um den Realschulabschluss zu erlangen, wie die Schule berichtet.