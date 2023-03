Ludwig-Uhland-Schule: Startschuss für Autismus-Klasse in Schwaikheim

Schülerinnen und Schüler mit Autismus haben bald die Möglichkeit, nach der Grundschulzeit an der Winnender Bodenwaldschule in Schwaikheim an der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule weiterzulernen. Ab dem kommenden Schuljahr ist dort eine Außenstelle der Bodenwaldschule angesiedelt, eine 5. Klasse. Immer wieder sollen die autistischen Schüler dann auch Kontakt zur restlichen Schulgemeinschaft haben.

Bisher fehlt im Rems-Murr-Kreis ein solches Angebot. Nach der Grundschule kommen autistische Kinder, unterstützt durch eine pädagogische Betreuungskraft, deshalb meist als Inklusionsschüler etwa an eine gewöhnliche Haupt-, Förder- oder Realschule, teilweise auch an Gymnasien.

Doch das ist nicht immer der richtige Ort für die Heranwachsenden und hier kommt die Kooperation der Bodenwaldschule mit der Ludwig-Uhland-Schule zum Tragen. „Autisten sind extrem sensibel“, erklärt Gottfried Götz, Rektor der Bodenwaldschule. Teilweise seien die Kinder etwa durch das Surren eines Kühlschranks überfordert. „Sie benötigen Rückzugsorte“, weiß er.

Flexibler Unterricht, je nach Tagesform

Deshalb wird die Schulklasse an der Ludwig-Uhland-Schule einen eigenen, kleinen Raum haben, in dem die Schüler ihre Ruhe finden. Der Alltag der Schüler soll sehr flexibel gestaltet sein. „Die Lehrkräfte entscheiden je nach Tagesform, was ansteht“, sagt Heike Hömseder, Schulleiterin der Ludwig-Uhland-Schule. Die autistischen Schüler sind also nicht permanent in den Alltag der Regelklasse 5 integriert, sondern nur punktuell, immer dann, wenn es Sinn macht. „Wir sind überzeugt davon, dass beide Seiten profitieren“, sagt Hömseder. Vor allem die soziale Kompetenz der Regelschüler werde gestärkt, zudem können sie hautnah erfahren, was Vielfalt wirklich bedeutet.

Das heißt jedoch auch, dass die Schüler sich bereits im Vorfeld auf ihre neuen Mitschüler einstellen müssen. „In der Kooperationsklasse werden wir Vorarbeit leisten“, erklärt die Schulleiterin. Dann soll es zunächst ganz generell um das Thema Autismus gehen, aber auch darum, wie Autisten in manchen Fällen möglicherweise reagieren und was dann zu tun ist.

Ab September drei autistische Schüler an der Schwaikheimer Gemeinschaftsschule

Der Ludwig-Uhland-Schule und deren Lehrerinnen und Lehrern ist der Umgang mit Autisten nicht fremd. Immer wieder besuchen einzelne Inklusionsschüler die Schule. „Daher hat es auch keine Vorbehalte aus der Elternschaft oder von Kollegen gegeben“, erzählt Hömseder. Ganz im Gegenteil: Die Lehrer sind schon am Überlegen, was es noch zu beachten gibt, stehen dem Kooperationsprojekt sehr offen gegenüber, wie Hömseder versichert.

Zunächst werden es ab September drei autistische Schüler sein, die die Schwaikheimer Gemeinschaftsschule besuchen. Doch: Die Nachfrage und der Druck nach Betreuungsplätzen im Anschluss an die vierte Schulklasse sind hoch. Gut möglich also, dass es bald mehr sind.