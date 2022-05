Maria 2.0-Gruppe kommt mit Clownin und Poetry Slam zum Katholikentag

Clownin Camilla und Schwester Marie-Pasquale sind die Speerspitze des lokalen Aufgebots der Maria 2.0-Bewegung aus dem Raum Winnenden-Schwaikheim-Waiblingen beim anstehenden Katholikentag in Stuttgart. Am Freitag, 27. Mai, dem Brückentag nach Himmelfahrt, ist die dort rund zwei Stunden „dran“, wie Camilla, die Schwaikheimer Pastoralreferentin Maria Lerke und die Neustädter Ehrenamtliche Christine König es nennen.

Am Samstagvormittag Stand an der Ecke König-/Kronenstraße

Die Gruppe hat von etwa 10.30 bis 12 Uhr einen Stand auf der geplanten Kirchenmeile, an der Ecke König-/Kronenstraße nahe dem Bahnhof. Klarer Fall, dass es aus Sicht der drei an dem gar nicht genug, geschweige denn zu viel Besuch geben kann. Natürlich gilt auch dort die Parole der deutschlandweiten Bewegung „Wir bleiben laut – Taten statt Warten!“ Unter der steht auch die Demo am Tag darauf in der Stuttgarter Innenstadt. Der Zug startet um 12.45 Uhr am „Palast der Republik“ (Ecke Bolz-/Lautenschlagerstraße). Die Devise lautet „Bringt alles mit, was uns sichtbar und hörbar macht: M2.0-Schals, Plakate, Banner, Pfeifen, Trommeln“.

Seit Maria 2.0 sehe, entdecke, erlebe sie ihre Kirche, mit der sie in ihrer überkommenen Form hadere, ganz neu, nämlich lebendig, fröhlich, im Aufbruch, so Camilla (alias Annette Muselewski), zwischen ihren Clownereien (Chaos sonst verbreitend bei der Paulinenpflege und auf der Kinderstation des Winnender Krankenhauses) beim Vorabpressegespräch auch mal ernst.

Sie wollen eine fröhliche Kirche „rüberbringen“

Maria Lerke, die dem Ruhestand entgegensieht, wenn auch nicht unbedingt entgegenfiebert, kann es sich nach so vielen Jahren Erfahrung leisten, noch deutlicher zu werden: Die Amtskirche, beziehungsweise, das, was von ihr übrig sei, „rieche“ ja schon. Humor, Lachen, Fröhlichkeit solle die Kirche verkörpern, und all dies werden sie bei ihrem „Auftritt“ auf dem Kirchentag „rüberbringen“, der Part der Clownin ist kein Zufall. Die bringt es so auf den Punkt: „5 L statt 3 G“. Leichtigkeit, Liebe, Lebendigkeit, Leidenschaft, Lust statt geimpft, genesen oder getestet.

Ein peinlicher, aber auch vielsagender Versprecher

Was hat es mit dem Poetry-Slam auf sich? Dessen Ursprung war ein offener Brief des Generalvikars des Bistums Münster Dr. Klaus Winterkamp, den zehn seiner Kollegen in anderen Bistümern mitunterzeichneten an den Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing aus Limburg, in dem er beziehungsweise sie forderten, die bisherigen arbeitsrechtlichen Nachteile oder gar Sanktionen von Mitarbeitern der Kirche endlich abzuschaffen, wenn diese eine gleichgeschlechtliche Ehe führen oder als Geschiedene sich wieder verheiraten oder in einer außerehelichen Beziehung leben.

Der Hessische Rundfunk berichtete darüber in einer Nachrichtensendung, allerdings mit dem Lapsus, von „verheirateten Generalvikaren“ zu sprechen und damit den Eindrucke erweckend, die Generalvikare hätten diese Forderung für sich erhoben. Aber wie Maria Lerke natürlich weiß und schmunzelnd erzählt: Generalvikare, Stellvertreter der Diözesanbischöfe und für die Verwaltung der Diözese zuständig, können, dürfen gar nicht verheiratet sein.

Macht doch nichts, meint Camilla prompt, sich krumm lachend: „Seither steht fest, das der Zölibat abgeschafft ist.“ Immerhin hat der HR so viel Humor, dass sie die Lizenz bekommen haben, um den Lapsus den ganzen Tag über immer wieder zeigen zu dürfen: „Als Aufhänger, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Um draufzukommen, muss man sich das aber mindestens zwei Mal anhören.“ Denen sei das damals ganz peinlich gewesen und sie hätten sich weiß Gott wie oft dafür entschuldigt. „Aber so ein Versprecher ist doch menschlich.“

Schwester Marie-Pasquale wird rappen

Schwester Marie-Pasquale Reuver, 38, geboren im Münsterland, wird dieses amüsante „Vorkommnis“ in einem Poetry Slam, einer Slam-Predigt mit Klavierbegleitung, aufgreifen, rapartig vortragen, dabei die Themen Amtsmissbrauch, den Umgang der katholischen Kirche mit Opfern sexueller Gewalt und mit „anderer“ Sexualität aufgreifend, im Text auch die Frage stellen „bist du noch da Jesus, hier in deiner Kirche?“ Aufgefallen, bekanntgeworden damit ist sie bei der Ostermesse in St. Antonius in Hohenheim. Sie war auch eingeladen beim hiesigen Bischof, mit Frauen, die eine „Berufung zum Priesteramt in sich fühlen“, so Maria Lerke.

„Geschlechtsumwandlung“ oder „evangelisch werden“

Wieder prompter Zwischenruf von Clownin Camilla: „Geschlechtsumwandlung!“. Trotz des Ernsts des Themas müssen natürlich auch die anderen lachen. „Oder evangelisch werden“, so Maria Lerke, der Humor ebenfalls alles andere als fremd ist. Sie kennt einige Frauen, die das gemacht haben. Sie nicht. Sie mache hier ja „nur Kommunion, da passiert ja nix“ (oder predigt), im Gegensatz zur Eucharistie. Aber von der „Trotz-Macht“ Gebrauch machen, das dürften sie schon.

„Unsere Männer schämen sich für eine Kirche mit diesem Frauenbild“

Empört ist auch Christine König: „Unsere eigenen Männer schämen sich für eine Kirche, die so ein Frauenbild hat.“ Auch darüber, dass nach wie vor jeder Mann, der sich dort auf eine Frau „einlässt“, nicht mehr „weihefähig“ ist. Aber sie habe mittlerweile das Gefühl, „dass es jetzt explodiert“, gibt Maria Lerke zu bedenken. Das „es“ sei der „heilige Rest“, während im normalen Leben der Gläubigen die Amtskirche keine Rolle mehr spiele. „Die muss jetzt endlich das Ruder rumreißen oder es geht zu Ende mit ihr.“

Info

Von der Seelsorgeeinheit ist der Freundeskreis Indien im Zentrum Weltkirche auf dem Karlsplatz am Donnerstag, Freitag und Samstag auf dem Katholikentag. Der ehemalige Winnender Pfarrer Thomas Thampi spricht am Donnerstag ab 16.30 Uhr im Hotel Silber über das Thema „Verwehrte Zukunft – Möglichkeiten schulischer Bildung in Indien“.

Der Förderverein der katholischen Jugendarbeit, kurz Jukks, bietet am Samstag an der Schloss-Realschule (Breitscheidstraße 28) den Trendsport Jugger zum Ausprobieren an.

Religionslehrerin und Familienreferentin Brigitte Schäfer ist am Samstag im Rathaus (Raum 301) beim Gespräch „Engagierte suchen Sinn – mit Sinnsucher ins Gespräch kommen“ (Beginn 16.30 Uhr).

Am Samstag fährt eine Gruppe Interessierter zum Kirchentag, wer sich anschließen möchte: S-Bahn-Abfahrt in Nellmersbach 8.16 Uhr, in Winnenden 8.20 Uhr, in Schwaikheim 8.23 Uhr, letzter Wagen).