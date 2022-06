"Mittelpunkt" in der Heißen Klinge in Schwaikheim: Alle Wohnungen verkauft

Der Grundstein für das Wohngebiet „Mittelpunkt“ in der Heißen Klinge in Schwaikheim war schon lange gelegt – zu Hochzeiten der Corona-Pandemie, in denen an Feierlichkeiten nicht zu denken war.

So kommt es, dass 24 Wohnungen und sechs Doppelhaushälften im Gebiet bereits übergeben und bezogen sind, als Projektbau Pfleiderer stattdessen am vergangenen Freitagnachmittag zur Enthüllung einer Grundsteintafel an der Anna-Haag-Straße eingeladen hat. Zehn weitere Doppelhaushälften befinden sich noch im Bau, alle bereits verkauft, wie das Unternehmen mitteilte.

Pünktlich fertig, trotz Lieferschwierigkeiten

Stolz erklärte Klaus-Martin Pfleiderer, Geschäftsführer der Projektbau Pfleiderer, dass man glücklich sei, die Wohnungen pünktlich fertiggestellt zu haben, trotz Lieferschwierigkeiten und Corona-Pandemie. Pfleiderer sprach von einem der schönsten Wohngebiete im Rems-Murr-Kreis.

Bürgermeisterin Astrid Loff: „Schwaikheim ist Heimat“

Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff freute sich vor allem darüber, dass die Wohnungen Menschen die Chance geben, die bislang woanders gelebt haben, in Schwaikheim heimisch zu werden. Denn: „Schwaikheim ist Heimat“, sagte sie. Außerdem wachse die Gemeinde weiter, man solle sich von niemandem etwas anderes sagen lassen, wonach die Einwohnerzahl schrumpft.

Pfleiderer überreichte der Bürgermeisterin einen Blumenstrauß. „Der Strauß und die Rede gebühren eigentlich meinem Vorgänger, Herrn Häuser“, dachte Loff in ihrer Rede auch an den verstorbenen, langjährigen Bürgermeister.

Auch der einsetzende Regen brachte sie nicht aus dem Konzept, einen Regenschirm brauche sie nicht. „Wenn es regnet, bekomme ich Locken“, witzelte sie und sorgte bei den Anwesenden, unter denen unter anderem auch Gemeinderäte (aktuelle wie ehemalige) und Kreisrätin Christine Besa (Grüne) weilten, für lachende Gesichter.

Der Schwaikheimer Architekt Claus Maier legte bei seiner Rede Wert darauf, dass ein Haus von Menschenhand gebaut wird – nicht vergleichbar mit einem Auto, bei dem viel durch Roboter und Maschinen geschieht. Auf einer Baustelle, auf der viele verschiedene Sprachen gesprochen werden, laufe es nicht immer reibungslos, wie etwa im Gebiet, als es zu einem Wassereinbruch im Untergeschoss gekommen ist.