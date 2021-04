Mobiles Impfzentrum kommt nach Schwaikheim

Eine zusätzliche Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, bietet der Rems-Murr-Kreis allen Schwaikheimerinnen und Schwaikheimer im Alter über 80 Jahren sowie mobilitätseingeschränkten Personen über 70 Jahren an: Am Donnerstag, 29. April, wird das mobile Impfzentrum des Kreises an der Gemeindehalle, Rosenstraße 2, stationiert.

Es stehen insgesamt 120 Impfdosen für eine Erstimpfung zur Verfügung. Derzeit sind noch Impftermine frei. Impfbereite Schwaikheimerinnen und Schwaikheimer im Alter von über 80 Jahren können sich dazu während der regulären Öffnungszeiten des Rathauses telefonisch unter 0 71 95/5 82 74 oder unter 0 71 95/5 82 75 anmelden. Diese Personengruppe wurde dazu bereits durch einen Brief der Gemeinde informiert. Aktuell hat das Sozialministerium die Termine am Impftruck nun auch für über 70-Jährige freigegeben, wenn diese in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Voraussetzung ist außerdem, dass nicht alle Termine an über 80-Jährige vergeben werden können. Das ist in Schwaikheim für den 29. April der Fall. Deshalb können sich auch über 70-Jährige unter den oben genannten Nummern telefonisch zu einem Impftermin anmelden.

Um Menschenansammlungen in Warteschlangen zu vermeiden, bittet die Gemeinde Schwaikheim alle Personen, die einen Impftermin erhalten haben, pünktlich ohne zeitlichen Vorlauf zum vereinbarten Impftermin zu kommen. Zudem wird darum gebeten, nur dann Begleitpersonen zu den Impfterminen mitzubringen, wenn dies zwingend notwendig ist.

Die Zweitimpfung für alle, die am 29. April ihre Erstimpfung erhalten, wird genau drei Wochen später stattfinden, also am Donnerstag, 20. Mai. Auch dann wird das mobile Impfzentrum wieder an der Gemeindehalle vorfahren. Geimpft wird jeweils mit dem MRNA-Impfstoff des Herstellers Biontech. Alle Termine werden für Erst- und Zweitimpfung gemeinsam vereinbart.

Sofern bereits eine Erstimpfung erfolgt ist, ist es nicht möglich, das mobile Impfzentrum zu nutzen. In diesem Fall muss der Termin für die Zweitimpfung im vereinbarten Impfzentrum wahrgenommen werden.

Alle mobilen Impfberechtigten unter 70 Jahren müssen sich vorerst weiterhin um Termine in den stationären Impfzentren oder bei den Hausärzten bemühen.