Ein weiterer Kandidat fürs Bürgermeisteramt hat seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgegeben: Harald Eiberger, 49 und derzeit noch Bürgermeister in Illingen im Enzkreis.

Eiberger, geboren in Bopfingen, im dortigen Stadtteil Unterriffingen aufgewachsen, absolvierte nach der Schule laut einer Pressemitteilung von ihm in Aalen eine Ausbildung zum Verwaltungswirt und später das „Bürgermeisterstudium“ zum Dipl.-Verwaltungswirt (FH) in Kehl.

{element}

Berufliche Stationen waren