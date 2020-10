Man begegnet sich im Leben immer zweimal, heißt es. So tatsächlich geschehen auch in diesem Fall, wobei eigentlich hätten sich die beiden schon längst mal über den Weg laufen müssen. Sie wohnen schließlich an der gleichen Straße in Schwoiga – was sie aber bislang gar nicht wussten – und so groß ist das zudem ja auch wieder nicht. Dieses Wiedersehen war außerdem kein freudiges, mindestens einer von ihnen, wahrscheinlich sogar eher beide, hätten darauf auch gut und gerne verzichten können,