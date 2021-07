Eine erste Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 12. September wagt sich aus der Deckung: Sie heißt Dr. Astrid Loff und wohnt in Nellmersbach. Loff ist 50 Jahre alt, geschieden und hat zwei Söhne, 18 und 21 Jahre alt. In der Gegend ist sie als Leutenbacher Gemeinderätin (Junge Liste) keine Unbekannte. Beruflich unterrichtet sie an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Ludwigsburg, bildet Wirtschaftslehrer aus. Als Hobbyimkerin kümmert sie sich unter anderem um die Winnender Stadtbienen. Bei