Neue Kämmerin in Schwaikheim: Corinna Bauer fühlt sich bei Zahlen zu Hause

Einarbeitungszeit dürfte sie kaum brauchen. Corinna Bauer, die jüngst gewählte Kämmerin, ist seit einem halben Jahr die Stellvertreterin von Andreas Rommel. Er geht, die 32-Jährige rückt nach. Schon vorher hat es bei ihr im Berufsleben, und nicht nur dort, des Öfteren „einfach gepasst“.

Was hat die neue Kämmerin Corinna Bauer davor gemacht?

Corinna Bauer ist in Winnenden aufgewachsen, hat das Lessing-Gymnasium besucht und nach dem Abitur „Public Mangement" (mit Bachelor-Abschluss) an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg studiert. Ein Studiengang, der früher mit dem Abschluss als Dipl.-Verwaltungswirt endete. Ihr Mann ist Schwaikheimer und gerade in der Zeit, als er ein Jobangebot in Frankfurt bekam, wurde die Kämmererstelle in Niedernberg (rund 5000 Einwohner) bei Aschaffenburg frei. Die Gelegenheit für eine Berufanfängerin, sie „schlug zu“, pendelte also, vier Jahre. Dann ging es aus dem gleichen Grund für das Paar nach München und wieder ergab sich auch für sie gleich eine Chance: Leiterin der Stadtkasse in Dachau, sie wohnen in der bayrischen Landeshauptstadt.

In der Folge kam der Sohn und damit die erste Elternzeit, dann Corona. Sie bekam die Chance, weniger an als auf die bisherige Stelle zurückzukehren, nämlich im Home-Office zu arbeiten. Die Tochter wurde geboren, die zweite Elternzeit, nach deren Ende sie nach Niedernberg weitermachte, so dass sie schließlich dort insgesamt sechs Jahre tätig war. Eine kleine Kommune liege ihr besser, die Arbeit dort sei vielseitiger und man müsse sich in mehr reinarbeiten, erklärt Corinna Bauer. Im Dezember 21 zog die Familie wieder nach Winnenden, „wir wollten wieder heim“, ins Neubaugebiet Adelsbach. Und wieder ergab sich für sie eine Gelegenheit.

Franziska Klingelhöfer, mit der sie studiert hatte und die mittlerweile Hauptamtsleiterin in Schwaikheim ist, schickte ihr, „so einfach aus Spaß, nach dem Motto, kannst du dir das vorstellen?“ betont Corinna Bauer schmunzelnd, die damalige Stellenausschreibung der Gemeinde für den Posten des stellvertretenden Kämmerers. Sie konnte. Das ausschließliche Arbeiten im Homeoffice, wie es zuletzt bei ihr ihr gewesen war und was sie durchaus zu schätzen gelernt habe, sei ja „gut und recht, aber ……Das Angebot sei also zur rechten Zeit gekommen und habe genau gepasst.

Schon in der Schule Vorliebe für Mathe

Kämmerin, da muss sie doch ein Faible für Zahlen haben, oder? Ja, schon in der Schule habe sie eine Vorliebe fürs Fach Mathe gehabt. Und im Studium sei ihr eben BWL näher gewesen als Verwaltungsrecht und deswegen habe sie sich als Vertiefungsfach denn auch Finanzverwaltung gewählt. Ja, Zahlen, das sei das Richtig für sie, da fühle sie sich zu Hause. Ihr Mann, beruflich selbständig, ist studierter BWLer, Mathe ist also auch dem nicht fremd. Und so hat sie, selbst als „Profi“ im Job als Gemeindekämmerin keineswegs das alleinige Sagen bei den Familienfinanzen. Bei der Frage danach muss sie wieder schmunzeln: „Das ist bei uns ausgewogen, wir haben da Arbeitsteilung.“

Auch bei der Frage nach ihren Hobbys muss sie erneut lachen, verweist auf die beiden Kinder. Natürlich sei ihr die Arbeit wichtig, aber eben auch die Familie. Beides entsprechend auf die Reihe zu bringen, das fühle sich ja bereits an wie ein 24-Stunden-Tag. Heißt: Da passt gar kein Hobby mehr rein, ihre Freizeit heißt Familie. Wobei da auch die Eltern von ihr und ihrem Mann dazugehören und auch die Großeltern, die noch leben.

Bei den Kitagebühren schlagen zwei Herzen in ihrer Brust

Ihr Sohn ist vier, die Tochter wird zwei, er geht in den Kindergarten, sie noch in die Krippe, noch in eine andere Kita als ihr Bruder. Auch das muss also mit doppeltem Bringen und Abholen auf die Reihe gebracht werden. Corinna Bauer weiß also auch als Mutter, was Betreuungsgebühren bedeuten, erst recht, wenn die für bestimmte Eltern in Schwaikheim wie jüngst erheblich erhöht wurden, was, vorsichtig ausgedrückt, nicht nur auf Verständnis stieß und der Gemeinde nicht nur Zustimmung bescherte.

Was sagt sie selbst dazu? „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust.“ Auf der einen Seite sei ihr klar und auch bewusst, dass Familien jeder Euro mehr wehtun könne. Und es sei auch verständlich, dass sich Frauen angesichts der Gebührenhöhen genau überlegen, ob sich da das Arbeiten für sie, vor allem, wenn es in Teilzeit sei, noch lohne. Auf der anderen Seite gehe es eben um die Einnahmen der Gemeinde und um das richtig einschätzen zu können, müsse man halt auch wissen, was ein Betreuungsplatz die Gemeinde koste, was da alles drinstecke, nämlich keineswegs nur Personalkosten. Aber die Gebührenhöhen lege ohnehin ja nicht die Kämmerei fest, von der Verwaltung komme nur die Empfehlung dazu, sondern das sei eine politische Entscheidung, die der Gemeinderat treffe.

Corinna Bauer arbeitet in Teilzeit, Beschäftigungsgrad knapp 70 Prozent. Sie ist vormittags im Rathaus, holt die beiden Kinder um 14 Uhr ab und was sie an dem Tag bis dahin noch nicht fertiggemacht hat an Arbeit, wird abends oder am Wochenende nachgeholt. Dazu dass ihre Kinder nachmittags daheim sind, meint die Mama, dass es denen nach dem Morgen und Mittag in der Betreuung „reiche“, sie wirklich eine „Pause“ bräuchten, aber auch Zeit, um was anderes zu machen. Das sei eben die Auffassung von ihr und ihrem Mann für ihre Familie, betont sie. „Das muss jeder für sich selbst entscheiden.“

Die Bürgermeisterin hat sie einfach gefragt, ob sie Interesse an der Stelle hat

Corinna Bauer ist beziehungsweise wird die Nachfolgerin von Andreas Rommel, 37, der in Filderstadt zum Ersten Bürgermeister gewählt worden ist und deshalb Schwaikheim nach knapp sechs Jahren verlassen wird. Sie arbeitet seit einem halben Jahr als seine Stellvertreterin und tritt das Amt offiziell Anfang Mai an. Wie kam es eigentlich zu der Stellenbesetzung, wobei das Prozedere, die Wahl durch den Gemeinderat als wichtige Personalie für die Gemeinde ja nichöffentlich ist? Also auch das war eine offenbar relativ klare Sache, wenn man dvon ausgeht und damit nicht falsch liegt, dass Bewerber nicht gerade Schlange gestanden sind. Tja, also die Bürgermeisterin Astrid Loff hat sie einfach gefragt, ob sie Interesse hat.

Nun wird sie „Herrin der Schwaikheimer Finanze“ in einer Zeit, in der die Gemeinde nicht gerade auf Rosen gebettet ist und es auch auf absehbare Zeit nicht sein wird. Oder um es eher in ihrer Sprache auszudrücken: Der Ergebnishaushalt, der laufende Betrieb, erwirtschaftet keine Überschüsse, im Gegenteil, die Einnahmen dort decken nicht die Ausgaben. Das Problem sei die Schere, die sich da immer weiter öffne, so Corinna Bauer: Zwar steigen die Einnahmen an, aber bei weitem nicht mit dem Tempo, wie es die Ausgaben tun. Und damit stelle sich die Frage, inwiefern die Gemeinde überhaupt noch investieren könne. Angesichts der Pflichtaufgaben, wo sie keine Wahl habe, sei damit Prioritäten setzen, unumgänglich. Ein Pfad, den der Gemeinderat bereits beschritten hat. Den muss die neue Kämmerin also nicht erst davon überzeugen.