Mitten unter der Woche am frühen Nachmittag, mal schauen, was da so los ist in der neuen Ortsmitte und nicht zuletzt mal Probe parken in der Tiefgarage unter dem neuen Edeka. Die, die schon da waren, haben vorab gewarnt: Pass bloß auf bei der Einfahrt, da lauert ein Pfeiler, dort droht Blechschaden. Der Tipp erweist sich als hilfreich, man sollte tatsächlich etwas nach links ausholen, auf jeden Fall die Zufahrt nicht spitz anfahren, es geht schon eng zu. Andererseits: So kann und wird keiner