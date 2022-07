Neue Sporthalle in Schwaikheim? Umfrage soll Bedarf klären

In der Gemeinde sind in nächster Zeit einige Investitionen fällig: Kläranlage, Friedhof oder die Sanierung der Ludwigsburger Straße, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Auch der Bau einer neuen Sporthalle, um unter anderem den Bedarf der Vereine besser abdecken zu können, könnte in den nächsten Monaten wieder ein Thema werden.

Zunächst allerdings sind alle Schwaikheimer dazu aufgerufen, sich an einer Umfrage zu beteiligen. „Die Gemeinde Schwaikheim will es jetzt ganz genau wissen: Wie sind wir aufgestellt mit unseren Sportanlagen in Schwaikheim? Was brauchen wir aktuell und in Zukunft?“, heißt es auf der Homepage.

Welche Erwartungen haben Bürger, Vereine und Co?

Mit Hilfe der Umfrage soll geklärt werden, welche Erwartungen Bürger, Vereine, Kindergärten und die Schule haben. Um dies zu klären, hat die Gemeinde das Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung aus Stuttgart beauftragt.

Bürgermeisterin Astrid Loff ist es wichtig, dass sich so viele Personen wie möglich beteiligen, um am Ende ein möglichst umfassendes Ergebnis zu bekommen. „Neben den Vereinen, Kindergärten, der Schule oder dem Gymnastiktreff, wollen wir auch von Privatpersonen wissen, welche Erwartungen, Wünsche und welchen Bedarf sie haben“, erklärt sie beim Besuch unserer Redaktion im Rathaus. Der Link zur Umfrage findet sich auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.schwaikheim.de/. „An Personen, die über 80 Jahre alt sind, haben wir Briefe versendet. Sie können die Umfrage von Hand ausfüllen. Insgesamt haben wir etwa 700 Briefe gepackt“, berichtete Loff in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

In den Sommerferien soll die Auswertung erfolgen. Ende des Jahres, vielleicht auch erst im Frühjahr 2023, könnten dann erste Ergebnisse präsentiert werden.