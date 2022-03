Noch ein Polizist im Gemeinderat, damit sind’s dort nun drei. Alexander Bauer, Bianka Bauer und Marc Hetzel könnten also eine Skatrunde aufmachen, wenn sie denn wollten, natürlich erst in der Nachsitzung. In der würde es wohl auch nichts ausmachen, dass der Nachrücker für Brigitte Röger in einer anderen Fraktion ist, wie diese natürlich bei der CDU-Freie Bürger.

Beruflich läuft Hetzel den beiden SPD-Vertretern dagegen nicht über den Weg, weder bei der Kripo in Waiblingen noch beim