Die Drei-Wälder-Radtourenfahrt am 1. Mai-Feiertag, veranstaltet vom Radsportverein, traditionell Termin für Radfans in der ganzen Region, fällt erneut Corona, zum zweiten Mal hintereinander, zum Opfer. „Das tut doppelt weh“, so Daniel Braun, der Vorsitzende, auf die gute Wetterprognose verweisend. Es wäre wohl mit einem Ansturm zu rechnen gewesen. Allerdings fahren bei dieser Veranstaltung, wie bei der Hügeltour des Skiclubs Plüderhausen, die Teilnehmer nicht alle gemeinsam, wie bei den