Schwaikheim hat jetzt auch ganz offiziell wieder eine Bürgermeisterin. Mit Dr. Astrid Loff zieht zum ersten Mal eine Frau an die Rathausspitze in der Gemeinde. Am Freitagabend gegen 20 Uhr vereidigte sie SPD-Gemeinderat Alexander Bauer, der zuvor einige Wochen als stellvertretender Bürgermeister ausgeholfen hatte. Kurze Zeit später trat Loff zum ersten Mal im offiziellen Amt ans Rednerpult, richtet sich zuvor kurz die Haare und atmete tief durch: „Ich grüße Sie als Bürgermeisterin von