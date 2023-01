Ortsmitte Schwaikheim: Autos in die Tiefgarage? Grüne fordern neues Park-Konzept

Zumindest infrage zu stellen „als Garant für zusätzliche Einnahmen“ seien neue Baugebiete und die Erweiterungen von Industriegebieten in Schwaikheim, so die SPD in ihrer Haushaltsrede. Wobei sie offenließ, ob sie damit konkret die Überlegungen für das Gebiet Steige jenseits der Kelterstraße und das Gewerbegebiet jenseits des Bahnhofs meint. Fraktionssprecher Alexander Bauer verwies auf die „massiven“ Kosten für die erforderliche Bereitstellung der Infrastruktur, von der Kanalisation bis zur Kindertagesstätte und Schule. Diese müssten durch die Grundstücksverkäufe getragen werden und deshalb gelte für die SPD, dass die Gemeinde künftig für Baugebiete vorher alle Grundstücke aufkaufen müsse, damit die Wertschöpfung dieser zufließe.

SPD: Mehr Verkaufsfläche für den Netto-Markt

Die SPD fordert des Weiteren Verbesserungen im Umfeld des Bahnhofs („Eingangstor nach Schwaikheim“): ansprechendere Unterführung und Vorplatz, mehr Mülleimer und Sitzgelegenheiten, Neuordnung der Parkflächen. Aus ihrer Sicht dürfe das Areal des Netto-Markts an der oberen Bahnhofstraße neu überplant und mit wesentlich mehr Verkaufsfläche entwickelt werden. Dies hatte die Gemeinde dem Edeka-Markt, als er noch dort war, vor allem mit dem Verweis auf die Nachbarbeeinträchtigungen durch den Anlieferverkehr verwehrt.

Die Gemeinde benötige ein Konzept für ihre langfristige Entwicklung, zumindest für die nächsten 20 Jahre, so die SPD weiter, die kritisiert, dass beim Verkehrsentwicklungskonzept für den ganzen Ort, auf das seit Jahren gewartet wird, „der Antrieb dafür in irgendeiner Verwaltungsschublade“ ruhe.

Grüne wollen Vorfahrt für Rad und öffentlichen Verkehr

Für alle künftigen Entscheidungen und Maßnahmen sei „als höchste Priorität die Klimaresilienz der Gemeinde zu betrachten“, so die Grünen. Das bedeute: kompakt wohnen, Flächen sparen, Verkehr vermeiden, also Brachflächen und Baulücken einer Nutzung zuführen, die Potenziale einer Nachverdichtung von Quartieren nutzen. Zusätzliche Baugebiete sähen die Grünen „derzeit nicht als eine Möglichkeit, bevor uns der Umbau der Infrastruktur gelingt“, so der Fraktionssprecher Karl-Heinz Jaworski. Dazu gehöre Vorfahrt für Rad und öffentlichen Verkehr, im ersten Schritt seien an allen Hauptverkehrsstraßen fehlende Radwege zu ergänzen. Fußläufigkeit beziehungsweise Erreichbarkeit mit dem Fahrrad habe Vorrang. Einkaufsmöglichkeiten im Außenbereich seien „derzeit“ deshalb nicht „zielführend“. Bahnhof und Bahnhofsareal seien „schnell“ aufzuwerten. Das Freibad werde angesichts steigender Temperaturen als „Kühlraum“ in der Zukunft benötigt und sei deshalb konsequent auszubauen, ebenso das Angebot an Flächen für Begegnung und Erholung.

Unter dem Motto „Lebensraum statt Parkraum“ verlangen die Grünen, dass künftig im öffentlichen Raum nahezu keine privaten Autos mehr parken sollen, Pkws müssten in eine Tiefgarage unter die Neue Mitte II, der eigene Privat-Pkw dürfe nur noch eine nachgeordnete Rolle im Stadtverkehr spielen, an seine Stelle sollten Car-Sharing (möglichst mit Elektrofahrzeugen) und Fahrradverleihsysteme (inklusive Pedelecs) flächendeckend treten, nach dem Motto „Nutzen statt besitzen“. Dazu gehöre auch Tempo 30 auf allen Straßen im Ort (der Antrag, dies auch auf den Durchgangsstraßen anzuordnen, ist längst gestellt, aber nach wie vor nicht vom RP genehmigt).

Auswirkungen auf die Infrastruktur müsse auch haben, dass der Anteil der Älteren weiter zunehmen werde, so die Grünen, mit Blick auf Fuß- und Spazierwege mit Bänken sowie rollatorfreundliche Beläge. Sie fordern außerdem, den geplanten Umwelt- und Klimabeirat sofort einzusetzen.

CDU-FB: Gebühren und Steuern zu erhöhen ist unumgänglich

Arbeitsabläufe in der Verwaltung zu optimieren, die Effizienz zu erhöhen und gegebenenfalls bestimmte Aufgaben auszulagern sieht die CDU-FB-Fraktion als Weg, um die Ausgaben der Gemeinde zu verringern. Um auf der anderen Seite die Einnahmen zu erhöhen, seien erste Schritte mit der Erhöhung von Gebühren, aber auch der Gewerbe und der Grundsteuern erfolgt, was zu Unmut führe, aber unumgänglich sei, so Fraktionssprecher Tobias Schneider. Die Fraktion sei für weitere Gewerbeansiedlungen, nicht nur im Außenbereich, sondern auch durch die Nutzung von Leerständen, es brauche aber auch, wo möglich, lokales und regionales Einkaufen. Die Erschließung von Flächen sei über die darauffolgenden Grundstücksveräußerungen ein Weg zu mehr Einnahmen.

Angesichts steigender Baukosten und Zinsen fordert die CDU-FB die Planungen für den (neuen) Bauhof und den dringen benötigten Neubau einer weiteren Kita so zügig wie möglich voranzubringen, um das Risiko von Mehrkosten so gering wie möglich zu halten. Schneider verwies abschließend mit Verweis auf das Statistische Bundesamt darauf, dass die Zahl der Menschen im Rentenalter und der Pflegebedarf in den kommenden zwei Jahrzehnten massiv zunehmen würden – bei immer weniger Erwerbstätigen. Das stelle die Gesellschaft vor große Herausforderungen, die auch auf die Gemeinde Schwaikheim starke Auswirkungen haben werde.

Der Gemeinderat hat dem Haushaltsplan 2023 einstimmig zugestimmt.