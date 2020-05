Mit der Architektur seiner künftigen Wirkungsstätte kennt sich Gerhard Forster bereits aus. Der Pfarrer wechselt von der altehrwürdigen Mauritiuskirche in Schwaikheim in die evangelische Kirche in Sulzgries, vom spätgotischen Turmchorstil am Ende des 15. Jahrhunderts in den klassizistischen Kameralstil der Mitte des 19. Jahrhunderts. Forster beugt im Gespräch zu seinem bevorstehenden Abschied aber weiterem Fachsimpeln vor, durch ein Beispiel, mit dem Schwaikheimer wohl mehr anfangen kön