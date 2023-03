Photovoltaik-Strom vom Dach direkt in die Wohnung

Das Neubaugebiet „Heiße Klinge“ nahe dem Bahnhof schießt geradezu in die Höhe. Doch nicht nur das Tempo ist enorm, auch der Eindruck davon, was heutzutage verdichtetes Bauen bedeutet, ist nachhaltig. Die Zeiten der (bezahlbaren) Fünf-Ar-Einfamilienhaus-Grundstücke sind wohl endgültig vorbei, zumindest im Großraum Stuttgart.

Einer der Bauherren dort ist die Baugenossenschaft Winnenden (BGW). Sie hat allerdings nur ein Grundstück „abbekommen“. Auf diesem entsteht derzeit ein Mehrfamilienhaus mit elf Zwei- bis VierZimmer-Mietwohnungen. Die BGW ist in Sachen Stromversorgung für diese eine Kooperation mit der örtlichen Bürgerenergiegenossenschaft (BES) eingegangen, die dritte bisher insgesamt und die erste in Schwaikheim – nach der Zusammenarbeit bei drei Mehrfamilienhäusern am Eichendorffweg und vier Mehrfamilienhäusern am Wolfsklingenweg, beides in Winnenden, mit 44 beziehungsweise 36 Wohnungen. Die Schwaikheimer Kooperation der beiden Genossenschaften ist im Vergleich dazu also eine eher kleine.

Preis liegt zehn Prozent unter dem des regionalen Grundversorgers

Sie sieht vor, dass die BES das Gebäude zu 100 Prozent mit Öko-Strom versorgt, zum einen mit der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, zum anderen mit eingekauftem Strom von den „Bürgerwerken“, bei denen die BES Gründungsmitglied ist. Sie kümmert sich um die Planung der Anlage, den Kauf, deren Installation, Betrieb und Wartung. Der Vorteil für die Mieter: Sie erhalten vergünstigten, weil von der öffentlichen Hand geförderten, Strom, der Preis muss mindestens zehn Prozent unter dem des regionalen Grundversorgers liegen. Und er liegt auch unter dem Preis, ab dem die Strompreisbremse greift.

Aber: Die Mieter sind nicht verpflichtet, diesen Strom abzunehmen, sie haben die freie Wahl, wo und bei wem sie ihren Strom einkaufen. Wobei der günstigere Preis natürlich ein großer Anreiz dafür ist, bei der BES zu unterschreiben. Das Gebäude wird außerdem eine Wärmepumpe bekommen, für die ebenfalls die BES den Strom liefert, für die BGW ist das bei einem Neubau Premiere.

Was die Beteiligung der Mieter angeht, sind Michael Rieger, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der BGW, und Dr.-Ing. Jochen Kögel, Vorstandsmitglied der BES, zuversichtlich. Bei den beiden Projekten in Winnenden hätten alle Mieter mitgemacht, habe die Beteiligung also 100 Prozent betragen. „Ich bin optimistisch, dass das auch hier klappt, aber wie gesagt, es gibt keinen Zwang, da mitzumachen und die Mieter können ja jederzeit hinterher den Anbieter wechseln“, so Rieger.

56 Module mit 20,7 Kilowatt Peak Gesamtleistung

Aufs Dach des Gebäudes an der Sophie-Scholl-Straße kommt in den nächsten Wochen eine Anlage mit 20,7 Kilowatt Peak Gesamtleistung, bestehend aus 56 Photovoltaik-Modulen. Da das schon im Vorfeld des Hausbaus klar war, wurde das Dach von vornherein statisch für diese Belastung ausgelegt. Daran, nämlich dass dies oft nicht der Fall ist, scheitere oft die nachträgliche Bestückung mit beziehungsweise Umstellung auf Photovoltaik, erläutert Kögel einen weiteren Vorteil der Kooperation. Der Bezug des Gebäudes ist für (spätestens) 1. November geplant. Die Mietverträge werden im Zeitraum Mai/Juni geschlossen. Es gibt eine Warteliste für die Wohnungen, erfahrungsgemäß aber kann es durchaus sein, dass noch Interessenten abspringen und damit andere nachrücken können, so Rieger. Man könne sich also durchaus noch bewerben. Klar erfolge die Vergabe aber im Prinzip nach der Warteliste und auch nach der Mitgliedschaft bei der BGW, wobei man spätestens als Mieter dort Mitglied werden muss. Die Mitgliedschaft bei der BES ist dagegen nicht Voraussetzung, um Mieter werden zu können.

Man habe damals in Winnenden drei Bewerber für die Mieterstromkooperation gehabt und sei schließlich von der Kompetenz der BES überzeugt gewesen, habe sich deshalb für diese entschieden, betont Rieger.