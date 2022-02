„Lieber Papst Franziskus, ich bin unendlich traurig.“ So steht es auf einer Postkarte. Mit voller Adresse des Empfängers (hoffentlich), nämlich „Palazzo Apostolica Vaticano“ in „000120 Citta del Vatinaco“. Auch das eine Aktion der Initiative „Maria 2.0“, die dazu beitragen soll, die „Zustände“ in „ihrer“, der Katholischen, Kirche zu ändern. Wer die Postkarten in die Hände bekam (oder nach wie vor bekommt), der konnte/sollte sie frankieren und abschicken.

