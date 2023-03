Prügel für unliebsamen Gast? Schwaikheimer Kneipenwirt in Waiblingen vor Gericht

Hat der angeklagte Kneipenwirt einer Gaststätte in Schwaikheim einmal oder zweimal zugeschlagen? Ist im Gesicht des Geschädigten die Faust oder die flache Hand gelandet? Und was war der Grund für die Auseinandersetzung im Oktober des vergangenen Jahres gegen zwei Uhr in einer Schwaikheimer Gaststätte?

Dies waren einige der Fragen, auf die Richter Armin Blattner im Waiblinger Amtsgericht Antworten suchte, gemeinsam mit dem Vertreter der Staatsanwaltschaft, Rechtsanwalt Michael Stanzl als Verteidiger und dem angeklagten Wirt. Letzterer hatte einen Strafbefehl erhalten, in dem ihm vorgeworfen wurde, den Geschädigten mit der Faust und der flachen Hand ins Gesicht geschlagen zu haben. Dadurch habe er dem Geschädigten absichtlich Schmerzen sowie Platzwunden an Ober- und Unterlippe zugefügt, sich somit der Straftat der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Gegen diesen Strafbefehl legte der Beschuldigte Widerspruch ein, so dass es nun zur mündlichen Verhandlung kam.

Den Rausschmiss aus dem Lokal wollte der 19-Jährige offenbar nicht hinnehmen

Es sei kurz vor Ladenschluss gewesen, berichtete der Angeklagte, als am fraglichen Abend der 19-jährige Geschädigte und zwei weitere „Jungs“ die gut gefüllte Gaststätte betreten hätten. Die drei jungen Männer hätten einen aggressiven Eindruck gemacht, womöglich seien sie angetrunken gewesen. Sie hätten sich in der Nähe der Spielautomaten positioniert und die beiden Spieler, von denen die Automaten belegt gewesen seien, mit Gesten, Lachen und Klatschen belästigt. Als sich einer der Spieler daraufhin bei ihm beschwerte, so der Wirt weiter, habe er den Geschädigten des Lokals verwiesen und vor die Tür begleitet. Kurz darauf sei er aber wieder ins Lokal gekommen. Auf seine Frage, wo das Problem liege, habe er lediglich ein „Halt die Fresse!“ zur Antwort bekommen. Daraufhin habe er den Störenfried erneut hinausbegleitet.

Allerdings auch dieses Mal erfolglos, so der Wirt. Der junge Mann sei ein drittes Mal in die Gaststätte gekommen und habe sich vor ihm aufgebaut. „Er wollte mir eine mitgeben.“ Da habe er ihm einen Schlag mit der flachen Hand versetzt und ihn zum dritten Mal hinausgeführt. Draußen sei es dann zwischen dem Geschädigten, einem seiner Begleiter und einem weiteren Gast zu einer Rauferei gekommen, doch davon habe er nichts mehr mitbekommen.

Während die beiden Automatenspieler die Schilderung des Wirts bestätigten, widersprach der Geschädigte vehement. Keineswegs habe er die Automatenspieler gestört oder belästigt. Zusammen mit „mehreren Leuten“ habe der Wirt ihn und einen seiner Freunde aus dem Lokal geführt, lediglich, weil er zur Musik geklatscht habe. Vor der Tür habe der Angeklagte ihn einmal mit der flachen Hand und einmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, einer der Begleiter des Wirts habe zuerst seinen Freund und dann ihn geschlagen und getreten. Er sei auch nicht alkoholisiert gewesen, versicherte der Geschädigte. In der Gaststätte habe er lediglich zwei, drei Whiskey-Cola getrunken, davor habe er mit Freunden gechillt und überhaupt nichts getrunken.

Richter: Wirt hat Hausrecht durchgesetzt, sich dabei aber nicht korrekt verhalten

Ganz offensichtlich, merkte der Verteidiger an, sei das Geschehen in der Gaststätte bei weitem nicht so dramatisch abgelaufen, wie es im Strafbefehl geschildert worden sei. Der Wirt, meinte der Richter, habe von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht. Allerdings habe er nicht zu korrekten Mitteln gegriffen, um es durchzusetzen. Korrekt wäre gewesen, die Polizei zu rufen und auf deren Erscheinen zu warten. Keinesfalls könne aber von einem „Wirt außer Rand und Band“ gesprochen werden. „Und woher die Verletzungen im Gesicht des Geschädigten stammen, wissen wir nicht.“

Richter, Verteidiger, der Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Angeklagte einigten sich darauf, das Verfahren nach Paragraf 153,2 in der Strafprozessordnung (Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit) einzustellen. Die Kosten des Verfahrens übernimmt die Staatskasse.