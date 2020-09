Die Bürgerinitiative gegen das geplante Baugebiet Leimtelle II reagiert auf den Artikel „Äcker - zu wertvoll für Wohnhäuser?“ (), bringt sich damit, nach einer Corona-Pause, wenn man so will, wieder in Erinnerung, zeigt, dass ihr Protest nachhaltig ist. Sie hat selbstgebastelte Banner direkt an dem Gebiet im Gewann Leimtelle aufgehängt, das in Verlängerung der Leintelstraße am nordwestlichen Ortsrand Richtung Bittenfeld liegt. Zuvor hatte die BI - vertreten durch Petra Rommel, zum einen