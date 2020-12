Nicht an einem tropischen Strand oder auf einem belebten Nachtmarkt in Thailand, sondern auf einem Parkplatz bei Pforzheim hat Koch Kai Koser seine thailändische Frau Sasithorn kennengelernt. Heute führen sie gemeinsam das Restaurant "K 1 by Sasi" an der Hauptstraße 1 in Schwaikheim. Die Küche ist regional und international: Thailändisch kochen tut er, und zwar so, wie es ihm seine Frau schrittweise beigebracht hat. Sie schmeißt Organisation und Service.

Treuer Gastronom: Seit 20