Seit dieser Woche ist die SPD-Fraktion die kleinste im Schwaikheimer Gemeinderat. Der urige, sortenrein Schwäbisch schwätzende Gemeinderat Roland Escher hat die SPD-Liste verlassen und saß schon am Dienstagabend auf der anderen Seite der Gemeindehalle in den Reihen der CDU-FB-Fraktion. Über die Gründe für den Seitenwechsel wurde nichts gesagt. Der stellvertretende Bürgermeister und SPD-Gemeinderat Alexander Bauer verkündete nur zu Beginn der Sitzung, dass es nun so ist. Escher war am