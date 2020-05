Bisweilen geschieht es, dass mit einem Strafverfahren endet, was einst als herzergreifende Liebesromanze zwischen zwei Menschen begann. So auch bei der öffentlichen Hauptverhandlung am 20. Mai im Waiblinger Amtsgericht, als Richterin Basoglu-Waselzada in einem Verfahren Recht zu sprechen hatte, bei dem es als vorläufiger Höhepunkt eines „Rosenkriegs“ um die Straftaten der Beleidigung nach Paragraf 185 des Strafgesetzbuches und der Bedrohung (Paragraf 241) ging. Am 21. Oktober, so der Vorwurf