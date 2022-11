„Schlampe“ kann teuer werden: Geldstrafe für Schwaikheimerin wegen Beleidigung

Wie oft wohl fällt an einem einzigen Tag in Deutschland das Wort „Schlampe“? Und wie oft wird damit eine Jugendliche oder Frau gar direkt bedacht, um sie abzuwerten? Aber Achtung: Diese Beschimpfung kann teuer werden. Das hat jüngst eine Verhandlung am Amtsgericht Waiblingen gezeigt.

Angeklagt wegen Beleidigung war eine 73-jährige Schwaikheimerin. Sie hatte im Juli eine erheblich jüngere Nachbarin mit diesem Begriff tituliert. Die hatte das nicht auf sich sitzenlassen, sondern den Vorfall angezeigt. Die Ältere bekam daraufhin einen Strafbefehl mit einer Geldauflage, gegen den sie Einspruch einlegte, weswegen das Ganze vor Gericht landete.

Die Angeklagte räume dort sofort, ohne Umschweife, ein, dass sie es wirklich gesagt hatte, versah dieses Geständnis jedoch mit zwei „Aber“. Zum einen habe sie es der Jüngeren nicht direkt ins Gesicht gesagt. Sie sei nämlich auf dem Gehweg vor dem Mehrfamilienhaus, in dem sie beide wohnen, am Auto vorbeigekommen, in dem diese gesessen habe, habe also das Schimpfwort „nur“ im Vorbeigehen geäußert. Sie sei dieser eigentlich also gar nicht begegnet. Zum andern habe die andere sie doch auch beleidigt, vor rund einem Jahr, im Gegensatz zu dieser habe sie das damals aber nicht angezeigt. Das war auch der Punkt, zu dem es die Richterin genauer wissen wollte. Denn, so ihr Argwohn, da müsse es doch noch „mehr“ geben.

Ja, sie hätten miteinander ein Problem, das noch weiter zurückreiche, so die Angeklagte. Konkreter wurde sie allerdings nicht. Bei dem Vorgang vor einem Jahr sei es darum gegangen, dass ihr die Jüngere ihr Alter vorgehalten habe, wie sie aussehe, sinngemäß, dass sie also hässlich sei. „Das ist doch schlimm.“ Womit sie, wenn es stimmt, zweifellos recht hat und was in der Tat eine grobe Respektlosigkeit gewesen wäre. Allerdings wiegt das eine das andere nicht auf, rechtfertigt es nicht, juristisch schon gleich gar nicht.

Die Richterin hakte noch mal nach, es müsse doch eine „Vorgeschichte“ geben. Die Angeklagte blockte ab, wobei ihre Antwort trotzdem vielsagend war: „Nein, wir haben ja nicht miteinander geredet und machen es bis heute nicht. Ich bin ihr ja, wie gesagt, damals nicht wirklich begegnet.“

Richterin riet, Einspruch zurückzunehmen, sonst könnte es noch teurer werden

Das alles sei schwierig einzuordnen und selbst wenn es gegenseitige Beleidigungen gegeben haben sollte und man sich ganz offensichtlich nicht möge, bleibe immer noch, dass eine Anzeige vorliege und sie den Vorwurf der Anklage ja einräume, hielt daraufhin die Richterin der Angeklagten vor. Damit sei der Tatbestand der Beleidigung gegeben. Sie rate ihr deshalb, den Einspruch zurückzunehmen, denn die Gefahr, dass es sonst, nach einer Aussage der anderen Frau als Zeugin und mit einem Urteil des Gerichts, teurer für sie werde, sei nämlich groß. Kurzum, sie solle den Strafbefehl, der dann rechtskräftig werde, akzeptieren, so die Richterin.

Der Strafbefehl lautete auf eine Geldauflage, 25 Tagessätze a 35 Euro, insgesamt also 875 Euro. Dieser liege nämlich am unteren Rand dessen, was in diesem Fall möglich sei, erläuterte die Richterin. Die Anzahl der Tagessätze richte sich nach dem Delikt und deren Höhe nach dem jeweiligen Einkommen. Und da sei bei der Angeklagten aus ihrer Sicht durchaus mehr „drin“, als es der Strafbefehl vorsehe, warnte die Richterin. Außerdem kämen bei einem Urteil möglicherweise auch noch die Verfahrenskosten auf die Angeklagte zu.

Nach einigem Hin und Her, bei dem die Angeklagte vor allem nicht zu begreifen schien, wie das Strafmaß zustande kommt, willigte diese etwas widerwillig ein: „Dann machen wir es halt so.“ Der Richterin war das nicht eindeutig genug: „Sie ziehen also Ihren Einspruch zurück?“ Mit Müh' und Not kam darauf ein einsilbiges „Ja“ zurück.

Die Richterin, mit dem wohl richtigen Gespür, dass der Zoff zwischen den beiden damit wohl noch nicht ausgestanden sein könnte, gab der Angeklagten noch einen Rat mit auf den Weg: entweder versuchen, sich mit der andern Frau mal auszusprechen, oder, wenn das nicht gehe, ihr künftig aus dem Weg zu gehen. Was schwierig genug sein dürfte, wenn man unter dem gleichen Dach wohnt. Auf jeden Fall aber musste die andere Frau, als Zeugin geladen, daraufhin erst gar nicht mehr aussagen.

„Schlampe“ kostet in diesem Fall also immerhin fast 900 Euro. Diese Beleidigung kann aber in anderen Fällen noch viel teurer kommen. Daher der Rat: erst nachdenken, bevor einem so etwas „rausrutscht“. Übel ist das Wort so oder so.