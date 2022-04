Die Gemeinde Schwaikheim und die Familie Häuser laden gemeinsam zu einer öffentlichen Gedenkfeier für den am 16. Juni 2021 verstorbenen Bürgermeister Gerhard Häuser ein. Sie beginnt am Freitag, 6. Mai, um 18 Uhr in der Gemeindehalle an der Rosenstraße 2. „Wir werden gemeinschaftlich und wertschätzend seine Leistung und sein Wirken würdigen“, sagte Bürgermeisterin Astrid Loff, als sie den Termin zu Beginn der Gemeinderatssitzung bekanntgab.

