Mittlerweile sind im Schwaikheimer Haus Elim 21 Bewohner und sieben Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Letzte sind natürlich in Quarantäne zuhause, arbeiten also nicht. Am Freitag waren es noch elf Bewohner und vier Mitarbeiter, die positiv getestet waren (wir berichteten). Von den betreffenden Bewohnern seien die meisten mittlerweile per Schnelltest negativ getestet, berichtet Hausleiterin Lisa Ros auf Nachfrage. Die Verläufe seien bislang alle mild, den Bewohnern gehe es den