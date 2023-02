Schwaikheim: Bürgermeisterin Loff wird beim Rathaussturm zur Bienenkönigin

Nach einem Streitgespräch mit Bürgermeisterin Astrid Loff, unter anderem über ein lange gefordertes Vereinsheim, stürmen Schwaikheimer Sumpfgoischder-Narren und verkleidete Landfrauen das Rathaus. Der Platz davor ist gut gefüllt mit Zuschauern, Stimmungsmusik zum Spektakel liefern die Blaggoischder Großheppach.

Die Bürgermeisterin wehrt sich gegen die Eroberung, Helfer aus dem Rathaus nehmen sogar einen Besen gegen den Eindringling auf der Leiter zur Hand, aber sie ergibt sich, als die Bestechung mit einem Lolli nicht verfängt.

Die Zuschauer bekommen Süßes geschenkt

Verkleidet als Biene wird Astrid Loff auf den Rathausplatz eskortiert. Ihr Shirt trägt die Aufschrift: „Keine Zeit, mein Volk braucht mich!“

In einer Rede begrüßt Loff mindestens acht anwesende Faschingsvereine aus der näheren Umgebung mit ihren Zunftrufen, bevor sie im Bienenkostüm durch die Menge zieht und Süßigkeiten verschenkt. Der Rathaussturm am Donnerstagnachmittag ist der erste nach der Corona-Pause und der erste in der Amtszeit der Bürgermeisterin.