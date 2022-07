Schwaikheim: Brand an der Skateranlage

Die Feuerwehr musste am frühen Freitagmorgen (29.07.) zu einem Brand an der Skateranlage im Freizeitzentrum ausrücken.

Gegen 5 Uhr bekam die Polizei einen Anruf, es gebe verdächtigen Rauch an der Anlage, der sich Richtung Ort bewege. Die Polizei alarmierte daraufhin umgehend die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte am Feuerwehrhaus auf der anderen Seite des Orts sich einfanden, sei dort bereits Brandgeruch wahrnehmbar gewesen, berichtet Kommandant Stefan Rauleder auf Nachfrage. Der Geruch hatte sich also bis dahin schon über den ganzen Flecken verteilt.

Als die Feuerwehr, mit drei Fahrzeugen und 17 Mann, an der Skateranlage eintraf, stellte sie fest, dass dort Palettenholz brannte und der Brand auf das Hauptelement der Anlage übergegriffen hatte, das dadurch entsprechend beschädigt wurde.

Natürlich stand und steht der Verdacht im Raum, sowohl bei der Polizei als auch bei ihm selbst, so Rauleder, dass von Brandstiftung auszugehen ist und die Brandserie in Winnenden sich nun möglicherweise auf Schwaikheim ausgeweitet hat, es also möglicherweise die gleichen Täter gewesen sein könnten.

Die Wehr hat den Brand rasch gelöscht, so dass der Einsatz gegen 6 Uhr beendet war. Verletzt wurde niemand.