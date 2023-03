Schwaikheim: Breitbandausbau der Telekom im südlichen Teil des Orts hat begonnen

Die Telekom und die von ihr beauftragte Erdbaufirma Kabel-X haben mit dem Breitbandausbau in Schwaikheim zwar bereits begonnen. Aber die Gelegenheit zu einem offiziellen Spatenstich haben sie und die anderen Beteiligten – die Gemeinde, der betreffende Zweckverband des Rems-Murr-Kreises und die Gigabit-Region Stuttgart _ sich nicht entgehen lassen. Dass der Ort zeitgemäßes und zukunftstaugliches Internet bekommt, ist schließlich auch für seine Bürger und Betriebe wichtig.

Die Feier in kleinem Rahmen fand an der Einmündung Adler-/Bussardstraße statt, unweit der Bismarckstraße. Dass schon „geschafft“ wird, war auch dort zu sehen, am Weg hoch zu dieser, mit Bagger und bereitliegendem Kabel. Es soll zügig gehen, deswegen arbeiten an mehreren Abschnitten mehrere Kolonnen parallel, zusammen rund ein Kilometer Strecke, ausgehend von der Betriebsstelle am Kreisverkehr in der Ortsmitte, ist bereits „abgehakt“.

120 Kilometer Glasfaserkabel werden im ersten Abschnitt verlegt

Im ersten Abschnitt ist der Süden Schwaikheims (etwa ab der Linie Bismarckstraße/Ludwigsburger Straße) mit rund 2800 Haushalten an der Reihe, die die Möglichkeit zu Gigabit-Anschlüssen bekommen. In den kommenden Monaten werden dort insgesamt rund 120 Kilometer Glasfaserkabel in der Erde verlegt, in den Gehwegen, wo es keine gibt am Straßenrand, sowie 19 neue Verteiler aufgestellt. Im zweiten Abschnitt im Anschluss ist der nördliche Teil dran, so dass insgesamt rund 4800 Haushalte Zugang zum Glasfasernetz der Telekom haben könnten, so Alexander Ostertag, Regional-Manager der Telekom im Rems-Murr-Kreis. Abgeschlossen werden soll das Projekt in Schwaikheim bis Ende 2024.

Für Schwaikheim sei der Baustart ein „bedeutender Schritt in die Zukunft“, so Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff. Glasfaser sei die Technologie, die die künftig benötigten Datenmengen transportieren könne. Ein Glasfaseranschluss sei deshalb künftig genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas. Dass der Ausbau flächendeckend erfolge, sei ein wesentlicher Baustein dafür, dass Schwaikheim attraktiv bleibe als Wirtschaftsstandort, aber auch als Platz zum Leben und Wohnen. Mit der Telekom habe die Gemeinde einen verlässlichen Partner an der Seite. Astrid Loff betonte, dieser habe Glasfaseranschlüsse nicht nur für die Wohn-, sondern auch für die Gewerbegebiete zugesagt, was zunächst nicht selbstverständlich gewesen sei. Dieser Punkt - dass alle Schwaikheimer die Chance bekommen, diese Zukunftstechnologie nutzen zu können – sei der Gemeinde und auch dem Gemeinderat besonders wichtig gewesen. Immerhin gehe es um 4800 Haushalte und etliche Betriebe, das sei keine Kleinigkeit, was sich das Unternehmen da vornehme. „Unternehmen und Fachkräfte kommen und bleiben heutzutage nur, wenn ein leistungsfähiges Internet vorhanden ist, sonst sind sie schnell auch wieder weg. Das ist der Standortfaktor“.

Gerd Holzwarth, Dezernent im Landratsamt, und Michael Murer, der Breitbandkoordinator der Behörde, verwiesen für den Ausbauzweckverband des Landkreises darauf, dass nach Rudersberg und Breuningsweiler nun der dritte Spatenstich im Kreis in diesem Frühjahr erfolge. Weitere acht seien in diesem Jahr geplant (Backnang, Fellbach-Oeffingen, Kaisersbach, Kernen, Korb, Oppenweiler, Weinstadt-Schnait und Welzheim). Mittlerweile seien knapp 40.000 Haushalte im Kreis an Glasfaser angeschlossen, das entspreche 20 Prozent. In diesem Jahre kämen rund 25.000 dazu und wohl bereits Ende 2024 würden es insgesamt 50 Prozent sein, das wären dann mehr als 100.000 Haushalte und Unternehmen.

Ostertag ergänzt auf Nachfrage, dass die Telekom zu den 2800 Haushalten, die im ersten Bauabschnitt liegen, knapp 1200 Adressen habe (Anzahl nicht identisch wegen Mehrfamilienhäusern), von denen hätten sich bisher 455 registrieren lassen, das seien nicht ganz 50 Prozent, da sei noch „Luft nach oben“. Für den südlichen Bauabschnitt rechnet er mit zehn bis zwölf Monaten Bauzeit. Für den nördlichen gibt es noch keine Registrierungen, dort hat die Vermarktung noch nicht begonnen. Im Süden lief diese von September bis Ende Januar. Aber man könne sich weiterhin registrieren lassen, bis Ende des Jahres, und damit den kostenlosen Hausanschluss „mitnehmen“. Wenn dieser nachträglich erfolgt – Bagger und Kolonnen extra wieder anrücken müssen –, kostet das 800 Euro. Laut Ostertag muss man mit Wartezeiten von mindestens einem Jahr rechnen.

Holzwarth betont, dass die Anschlüsse unverzüglich freigeschaltet werden, sobald der betreffende Straßenzug erschlossen ist, nicht erst, wenn der Ausbau abgeschlossen ist. Man muss kein Telekomkunde sein, dort einen Tarif abgeschlossen haben, das Glasfasernetz steht auch anderen Anbietern offen. Man habe einen ehrgeizigen Zeitplan, mit hoher Ausbaugeschwindigkeit, der höchsten derzeit in Deutschland, so Helmuth Haag von der Gigabit-Region Stuttgart, selbst Schwaikheimer. 2019 habe nur ein Prozent der Haushalte Glasfaser gehabt, Mitte 2022 seien es bereits 20 Prozent gewesen. Man komme mit dem Ausbaustart auch in Schwaikheim und der Telekom als Partner der flächendeckenden Glasfaserversorgung in der Region also stetig näher.